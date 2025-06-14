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Спорт ,  
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Чего добились клубы под руководством Карпина

Опубликован список результатов клубов под руководством Карпина
Валерий Карпин стал новым главным тренером московского «Динамо». Каких достижений добивались клубы под руководством Карпина — в материале «РБК Спорт»
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Константин Золин / ТАСС)

Валерий Карпин назначен новым главным тренером московского «Динамо».

Карпин в конце февраля покинул «Ростов», чтобы сосредоточиться на сборной России. Глава РФС Александр Дюков 1 июня говорил, что Карпину разрешили совмещать посты в сборной и клубе, но только до возвращения российского футбола на международные турниры.

Карпин в качестве тренера работал в московском «Спартаке», испанской «Мальорке» и армавирском «Торпедо». С 2021 года Карпин возглавляет сборную России. Каких достижений специалист добился в качестве тренера клубов — в материале «РБК Спорт».

«Спартак» Москва

Валерий Карпин
Валерий Карпин
(Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Периоды работы: 2009–2012, 2012–2014

Результаты: две серебряных медали чемпионата России (2009, 2011/12)

В августе 2008 года Валерий Карпин сменил Сергея Шавло на посту генерального директора «Спартака». В апреле 2009 года, после отставки главного тренера Микаэля Лаудрупа, под руководством которого команда заняла лишь восьмое место в чемпионате, Карпин сам стал наставником «красно-белых».

В 2009 году «Спартак» занял второе место чемпионата России. В 2010 году клуб занял четвертое место в Премьер-лиге, а также дошел до четвертьфинала Лиги Европы.

В апреле 2011 года Карпин написал заявление об уходе по собственному желанию с должности главного тренера из-за неудовлетворительных результатов команды, находившейся на последнем месте чемпионата России. После выигрыша в четвертьфинале Кубка России у «Краснодара» игроки «Спартака» надели футболки в поддержку Карпина, и руководство клуба отложило его отставку.

Сезон 2011/2012 «красно-белые» завершили на втором месте, лишь ближе к концу чемпионата обогнав ЦСКА и «Динамо» (Москва). Несмотря на это, в мае 2012 года владелец «Спартака» Леонид Федун объявил, что новым главным тренером станет испанец Унаи Эмери. Карпин же сохранил за собой пост генерального менеджера команды.

В ноябре 2012-го «Спартак» с разгромным счетом 1:5 проиграл московскому «Динамо», после чего Эмери был отправлен в отставку. На следующий день Валерия Карпина назначили временно исполняющим обязанности главного тренера. Вскоре Леонид Федун сообщил, что Карпин покидает пост генерального директора клуба и становится главным тренером с контрактом на полтора года. В марте 2014 года стало известно об увольнении Карпина с поста главного тренера «Спартака» по соглашению сторон.

«Мальорка» (Испания)

Период работы: август 2014 — февраль 2015

Результаты: 22-е место в Ла Лиге 2

Карпин 12 августа 2014 года возглавил тренерскую работу испанского клуба «Мальорка», игравшего во втором дивизионе Испании.

После неудачного старта, в котором «Мальорка» набрала лишь одно очко в первых пяти турах, команда провела серию из семи матчей без поражений. Однако после трех проигрышей подряд Карпин был уволен в феврале 2015 года.

«Торпедо» Армавир

Валерий Карпин
Валерий Карпин
(Фото: ТАСС)

Период работы: июль 2015 — июнь 2016

Результаты: 18-е место ФНЛ, вылет из лиги

В июле 2015 года Карпин стал главным тренером клуба «Торпедо» (Армавир), выступавшего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

В сезоне 2015/2016 армавирцы с 40 очками заняли 18-ю строчку турнирной таблицы среди 20 участников и не смогли избежать вылета из второго по силе дивизиона России. Тренер и руководство клуба приняли решение о досрочном прекращении сотрудничества.

«Ростов»

Валерий Карпин
Валерий Карпин
(Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Периоды работы: декабрь 2017 — август 2021, март 2022 — апрель 2025

Результаты: лучшее достижение — пятое место РПЛ (2019/20)

В сезоне 2020 года команда заняла пятое место в РПЛ. В 2022 году Карпин вернулся в клуб, спас команду от вылета, и «Ростов» занял девятое место в чемпионате.

В декабре 2017 года Карпин стал новым главным тренером клуба «Ростов». В сезоне 2017/2018 команда заняла 11-е место в Премьер-лиге, в следующем сезоне — девятое. По итогам третьего сезона под руководством Карпина «Ростов» занял пятое место в чемпионате, что позволило квалифицироваться в Лигу Европы.

Карпин 23 июля 2021 года был назначен главным тренером сборной России, однако уже 2 августа 2021 года он покинул свой пост в «Ростове».

Валерий Карпин
Валерий Карпин
(Фото: Виталий Невар / ТАСС)

В марте 2022 года Карпин возобновил работу в «Ростове», оставаясь при этом главным тренером национальной команды.

В сезоне 2022/23 команда боролась за призовые места и завершила чемпионат на четвертой позиции, уступив в концовке сезона ЦСКА и «Спартаку». В сезоне 2023/24 команда финишировала в РПЛ на седьмой строчке.

Карпин 25 февраля покинул пост главного тренера «Ростова», объяснив это решение необходимостью «полностью посвятить себя главной команде страны — сборной России».

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Футбол Валерий Карпин ФК Динамо Москва ФК Ростов ФК Спартак Москва
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Валерий Карпин
футбольный тренер, спортсмен, футболист
2 февраля 1969 года
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