Тарасова оценила решение ISU уменьшить количество прыжков у фигуристов

Тарасова о сокращении числа прыжков у фигуристов: это неправильное решение ISU

Заслуженный тренер СССР считает, что ISU принял неправильное решение о сокращении до шести количества прыжков в произвольной программе в одиночном катании

Татьяна Тарасова (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Международный союз конькобежцев (ISU) принял неправильное решение уменьшить количество прыжков в произвольной программе в одиночном фигурном катании, заявила Sport24 заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Конгресс ISU накануне принял решение, что с сезона 2026/27 фигуристы смогут максимально исполнять шесть, а не семь прыжков в произвольных программах.

«Судьи что, до семи не могут считать?! Полагаю, что это решение неправильное, хотя это и приведет к тому, что все будут разучивать четверные прыжки, чтобы получить большую сумму баллов», — сказала Тарасова.

Тарасова отметила, что российским фигуристкам теперь нужно будет учить больше четверных прыжков, чтобы «даже не думать об этих сокращениях».

Российские фигуристы сейчас не могут выступать на международных соревнованиях из-за отстранения со стороны ISU.