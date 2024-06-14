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Спорт ,  
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Тарасова оценила решение ISU уменьшить количество прыжков у фигуристов

Тарасова о сокращении числа прыжков у фигуристов: это неправильное решение ISU
Заслуженный тренер СССР считает, что ISU принял неправильное решение о сокращении до шести количества прыжков в произвольной программе в одиночном катании
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Международный союз конькобежцев (ISU) принял неправильное решение уменьшить количество прыжков в произвольной программе в одиночном фигурном катании, заявила Sport24 заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Конгресс ISU накануне принял решение, что с сезона 2026/27 фигуристы смогут максимально исполнять шесть, а не семь прыжков в произвольных программах.

«Судьи что, до семи не могут считать?! Полагаю, что это решение неправильное, хотя это и приведет к тому, что все будут разучивать четверные прыжки, чтобы получить большую сумму баллов», — сказала Тарасова.

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Тарасова отметила, что российским фигуристкам теперь нужно будет учить больше четверных прыжков, чтобы «даже не думать об этих сокращениях».

Российские фигуристы сейчас не могут выступать на международных соревнованиях из-за отстранения со стороны ISU.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Татьяна Тарасова

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