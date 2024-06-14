Новичок Российской премьер-лиги лишился лучшего бомбардира

Контракт «Акрона» с венесуэльским форвардом Андресом Понсе не будет продлен. Нападающий забил 18 голов в 57 матчах за тольяттинский клуб

Андрес Понсе (на переднем плане) (Фото: Степан Ноздрев / ТАСС)

Тольяттинский «Акрон», который в следующем сезоне будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил в своем телеграм-канале, что команду по истечении срока контракта покинет форвард Андрес Понсе.

Венесуэлец присоединился к «Акрону» в январе 2023 года. За полтора сезона форвард забил 18 мячей и оформил четыре голевые передачи в 57 матчах, став лучшим бомбардиром в истории выступления клуба на профессиональном уровне.

В России 27-летний Понсе также ранее играл за «Анжи», «Ахмат» и «Ротор».

«Акрон» по итогам прошедшего сезона занял третье место в Первой лиге, а в стыковых матчах победил екатеринбургский «Урал».

«Акрон» был основан в 2018 году, команда впервые вышла в РПЛ.