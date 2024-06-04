«Акрон» расстался с 13 футболистами после выхода в РПЛ

«Акрон» расстался с 13 футболистами после выхода в РПЛ

Тольяттинский клуб в том числе покинули капитан Антон Килин и рекордсмен по количеству матчей Иван Чудин

Иван Чудин, Евгений Песегов, Сергей Макаров и Антон Килин (Фото: телеграм-канал ФК «Акрон»)

Тольяттинский «Акрон», который в следующем сезоне будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил на своем сайте, что команду по истечении срока контрактов покинули 13 футболистов.

«Акрон» решил не продлевать соглашения с голкиперами Дэвидом Сангаре, Тимуром Акмурзиным и Виталием Сычевым, защитниками Антоном Килиным, Джамалдином Ходжаниязовым и Вадимом Конюховым, полузащитниками Евгением Песеговым, Иваном Чудиным, Сергеем Макаровым, Давидом Хубаевым, Артемом Погосовым, Владиславом Галкиным и Макаром Пестовым.

34-летний Чудин является рекордсменом «Акрона» по количеству сыгранных матчей за клуб на профессиональном уровне (151), прошел с командой все четыре сезона в Первой лиге, записав на свой счет девять забитых мячей и восемь голевых передач.

33-летний Килин был капитаном команды последние два сезона.

«Акрон» по итогам прошедшего сезона занял третье место в Первой лиге, а в стыковых матчах победил екатеринбургский «Урал».

«Акрон» был основан в 2018 году, команда впервые вышла в РПЛ.