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«Акрон» расстался с 13 футболистами после выхода в РПЛ

«Акрон» расстался с 13 футболистами после выхода в РПЛ
Тольяттинский клуб в том числе покинули капитан Антон Килин и рекордсмен по количеству матчей Иван Чудин
Иван Чудин, Евгений Песегов, Сергей Макаров и Антон Килин
Иван Чудин, Евгений Песегов, Сергей Макаров и Антон Килин (Фото: телеграм-канал ФК «Акрон»)

Тольяттинский «Акрон», который в следующем сезоне будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил на своем сайте, что команду по истечении срока контрактов покинули 13 футболистов.

«Акрон» решил не продлевать соглашения с голкиперами Дэвидом Сангаре, Тимуром Акмурзиным и Виталием Сычевым, защитниками Антоном Килиным, Джамалдином Ходжаниязовым и Вадимом Конюховым, полузащитниками Евгением Песеговым, Иваном Чудиным, Сергеем Макаровым, Давидом Хубаевым, Артемом Погосовым, Владиславом Галкиным и Макаром Пестовым.

Созданный в 2018 году «Акрон» впервые в истории вышел в РПЛ
Спорт
Игроки &laquo;Акрона&raquo;

34-летний Чудин является рекордсменом «Акрона» по количеству сыгранных матчей за клуб на профессиональном уровне (151), прошел с командой все четыре сезона в Первой лиге, записав на свой счет девять забитых мячей и восемь голевых передач.

33-летний Килин был капитаном команды последние два сезона.

«Акрон» по итогам прошедшего сезона занял третье место в Первой лиге, а в стыковых матчах победил екатеринбургский «Урал».

«Акрон» был основан в 2018 году, команда впервые вышла в РПЛ.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Акрон
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