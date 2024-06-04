«Акрон» расстался с 13 футболистами после выхода в РПЛ
Тольяттинский «Акрон», который в следующем сезоне будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил на своем сайте, что команду по истечении срока контрактов покинули 13 футболистов.
«Акрон» решил не продлевать соглашения с голкиперами Дэвидом Сангаре, Тимуром Акмурзиным и Виталием Сычевым, защитниками Антоном Килиным, Джамалдином Ходжаниязовым и Вадимом Конюховым, полузащитниками Евгением Песеговым, Иваном Чудиным, Сергеем Макаровым, Давидом Хубаевым, Артемом Погосовым, Владиславом Галкиным и Макаром Пестовым.
34-летний Чудин является рекордсменом «Акрона» по количеству сыгранных матчей за клуб на профессиональном уровне (151), прошел с командой все четыре сезона в Первой лиге, записав на свой счет девять забитых мячей и восемь голевых передач.
33-летний Килин был капитаном команды последние два сезона.
«Акрон» по итогам прошедшего сезона занял третье место в Первой лиге, а в стыковых матчах победил екатеринбургский «Урал».
«Акрон» был основан в 2018 году, команда впервые вышла в РПЛ.
Забастовка фермеров на тракторах в Брюсселе. Видео
Видеокадры из автобуса, который попал под обстрел в Москве
Шахта лифта обрушилась в здании в центре Москвы во время ремонта. Видео
В правительстве Италии фразой «наденьте каску и не злите» ответили Макрону
Стало известно, какие президенты выступят вместе с Путиным на ПМЭФ
НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией
Лукашенко пострелял из лука в Монголии. Видео
Глава МИД Турции заявил о желании страны вступить в БРИКС вместо ЕС
Что пьёт Петербург во время ПМЭФ
Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на Евро-2024. Таблица
Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94
Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба
Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?
Как выглядят две самые древние и далекие от Земли галактики
Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в июне 2024 года