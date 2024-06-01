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Созданный в 2018 году «Акрон» впервые в истории вышел в РПЛ

Созданный в 2018 году тольяттинский «Акрон» впервые в истории вышел в РПЛ
«Акрон», который занял третье место в Первой лиге, победил по сумме двух стыковых матчей «Урал». Екатеринбургский клуб неизменно выступал в высшем дивизионе чемпионата России с 2013 года
Игроки &laquo;Акрона&raquo;
Игроки «Акрона» (Фото: телеграм-канал ФК «Акрон»)

Футболисты тольяттинского «Акрона» дома проиграли екатеринбургскому «Уралу» со счетом 1:2 в ответном матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.

У хозяев гол забил Андрес Понсе (47-я минута), у гостей отличился Силвие Бегич (74-я, 79-я).

В первой игре «Акрон» победил в гостях со счетом 2:0. Таким образом, тольяттинский клуб вышел в РПЛ.

«Акрон» обыграл «Урал» в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ
Спорт
Фото:пресс-служба ФК "Урал"

«Акрон» по итогам прошедшего сезона занял третье место в Первой лиге, «Урал» стал 14-м в РПЛ.

После поражения в первом стыковом матче «Урал» уволил главного тренера Виктора Гончаренко. Екатеринбургский клуб выступал в высшем дивизионе чемпионата России с 2013 года.

«Акрон» был основан в 2018 году, команда впервые вышла в РПЛ.

Позднее в субботу «Арсенал» и «Пари Нижний Новгород» проведут второй стыковой матч. В первой игре тульский клуб, выступающий в Первой лиге, победил со счетом 2:1.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Урал ФК Акрон
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