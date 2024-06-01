Созданный в 2018 году «Акрон» впервые в истории вышел в РПЛ
Футболисты тольяттинского «Акрона» дома проиграли екатеринбургскому «Уралу» со счетом 1:2 в ответном матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
У хозяев гол забил Андрес Понсе (47-я минута), у гостей отличился Силвие Бегич (74-я, 79-я).
В первой игре «Акрон» победил в гостях со счетом 2:0. Таким образом, тольяттинский клуб вышел в РПЛ.
«Акрон» по итогам прошедшего сезона занял третье место в Первой лиге, «Урал» стал 14-м в РПЛ.
После поражения в первом стыковом матче «Урал» уволил главного тренера Виктора Гончаренко. Екатеринбургский клуб выступал в высшем дивизионе чемпионата России с 2013 года.
«Акрон» был основан в 2018 году, команда впервые вышла в РПЛ.
Позднее в субботу «Арсенал» и «Пари Нижний Новгород» проведут второй стыковой матч. В первой игре тульский клуб, выступающий в Первой лиге, победил со счетом 2:1.
У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде
Минюст объявил новых иноагентов. Список
В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео
Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности
США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам
Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России
Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена
Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики
Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
В России есть 16 уникальных акций — у них вообще нет конкурентов
Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл