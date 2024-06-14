«РБ Спорт» узнал о новых проблемах с трансфером Сафонова в ПСЖ
Трансфер голкипера «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен» пока откладывается из-за бюрократических моментов, футболисту пока не выдали разрешение на работу во Франции. Об этом сообщил «РБ Спорт» со ссылкой на источник.
«Задержка с трансфером Сафонова связана с получением рабочей визы, это может занять еще некоторое время. Но все стороны надеются, что в итоге Сафонов получит разрешение на работу во Франции», — сказал источник.
7 июня появились сообщения, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 млн руб.
«РБК Спорт» 23 мая сообщил, что ПСЖ достиг договоренности о приобретении у «Краснодара» Сафонова. Сумма сделки оценивается в €20 млн. Вратарь уже прошел медосмотр, но о его переходе еще официально не объявляли.
Инсайдер Фабрицио Романо 8 июня сообщил, что ПСЖ планирует подписать Сафонова, несмотря на скандал с алиментами.