«РБ Спорт»: Сафонов пока не может получить рабочую визу для перехода в ПСЖ

«РБ Спорт» узнал о новых проблемах с трансфером Сафонова в ПСЖ

По сведениям источника, вратарь сборной России пока не получил разрешение на работу во Франции, поэтому трансфер откладывается

Матвей Сафонов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Трансфер голкипера «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен» пока откладывается из-за бюрократических моментов, футболисту пока не выдали разрешение на работу во Франции. Об этом сообщил «РБ Спорт» со ссылкой на источник.

«Задержка с трансфером Сафонова связана с получением рабочей визы, это может занять еще некоторое время. Но все стороны надеются, что в итоге Сафонов получит разрешение на работу во Франции», — сказал источник.

7 июня появились сообщения, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 млн руб.

«РБК Спорт» 23 мая сообщил, что ПСЖ достиг договоренности о приобретении у «Краснодара» Сафонова. Сумма сделки оценивается в €20 млн. Вратарь уже прошел медосмотр, но о его переходе еще официально не объявляли.

Инсайдер Фабрицио Романо 8 июня сообщил, что ПСЖ планирует подписать Сафонова, несмотря на скандал с алиментами.