Романо: ПСЖ не откажется от трансфера Сафонова из-за скандала с бывшей женой

Фабрицио Романо сообщил, что ПСЖ не откажется от Сафонова после скандала

Накануне стало известно, что голкиперу «Краснодара» ограничили выезд из России из-за задолженности по алиментам. В ПСЖ не сомневаются, что трансфер все равно состоится

Матвей Сафонов (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Французский «Пари Сен-Жермен» не собирается отказываться от трансфера голкипера «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова, несмотря на проблемы футболиста с долгами по алиментам. Об этом в соцсети Х написал спортивный журналист Фабрицио Романо.

«Позиция ПСЖ не изменилась», — написал Романо, один из главных футбольных инсайдеров в мире.

Ранее «Чемпионат» также сообщал, что в ПСЖ не сомневаются в трансфере Сафонова и ожидают прибытия вратаря в клуб к 15 июля, когда начнутся сборы команды.

7 июня появились сообщения, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам. Сам голкипер называл это слухами.

«РБК Спорт» 23 мая сообщил, что ПСЖ достиг договоренности о приобретении у «Краснодара» Сафонова. Сумма сделки оценивается в €20 млн. Вратарь уже прошел медосмотр, но о его переходе еще официально не объявляли.

25-летний вратарь — воспитанник «Краснодара» и капитан команды. В этом сезоне он пропустил 27 мячей в 30 играх, 11 раз сыграв на ноль. В сборной России вратарь провел 14 матчей.