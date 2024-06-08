Фабрицио Романо сообщил, что ПСЖ не откажется от Сафонова после скандала
Французский «Пари Сен-Жермен» не собирается отказываться от трансфера голкипера «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова, несмотря на проблемы футболиста с долгами по алиментам. Об этом в соцсети Х написал спортивный журналист Фабрицио Романо.
«Позиция ПСЖ не изменилась», — написал Романо, один из главных футбольных инсайдеров в мире.
Ранее «Чемпионат» также сообщал, что в ПСЖ не сомневаются в трансфере Сафонова и ожидают прибытия вратаря в клуб к 15 июля, когда начнутся сборы команды.
7 июня появились сообщения, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам. Сам голкипер называл это слухами.
«РБК Спорт» 23 мая сообщил, что ПСЖ достиг договоренности о приобретении у «Краснодара» Сафонова. Сумма сделки оценивается в €20 млн. Вратарь уже прошел медосмотр, но о его переходе еще официально не объявляли.
25-летний вратарь — воспитанник «Краснодара» и капитан команды. В этом сезоне он пропустил 27 мячей в 30 играх, 11 раз сыграв на ноль. В сборной России вратарь провел 14 матчей.
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