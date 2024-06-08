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Фабрицио Романо сообщил, что ПСЖ не откажется от Сафонова после скандала

Романо: ПСЖ не откажется от трансфера Сафонова из-за скандала с бывшей женой
Накануне стало известно, что голкиперу «Краснодара» ограничили выезд из России из-за задолженности по алиментам. В ПСЖ не сомневаются, что трансфер все равно состоится
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Французский «Пари Сен-Жермен» не собирается отказываться от трансфера голкипера «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова, несмотря на проблемы футболиста с долгами по алиментам. Об этом в соцсети Х написал спортивный журналист Фабрицио Романо.

«Позиция ПСЖ не изменилась», — написал Романо, один из главных футбольных инсайдеров в мире.

Ранее «Чемпионат» также сообщал, что в ПСЖ не сомневаются в трансфере Сафонова и ожидают прибытия вратаря в клуб к 15 июля, когда начнутся сборы команды.

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Матвей Сафонов

7 июня появились сообщения, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам. Сам голкипер называл это слухами.

«РБК Спорт» 23 мая сообщил, что ПСЖ достиг договоренности о приобретении у «Краснодара» Сафонова. Сумма сделки оценивается в €20 млн. Вратарь уже прошел медосмотр, но о его переходе еще официально не объявляли.

25-летний вратарь — воспитанник «Краснодара» и капитан команды. В этом сезоне он пропустил 27 мячей в 30 играх, 11 раз сыграв на ноль. В сборной России вратарь провел 14 матчей.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ПСЖ Матвей Сафонов ФК Краснодар
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