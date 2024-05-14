Мбаппе ответил на вопрос о своем участии в Олимпийских играх

Мбаппе о своем участии в Олимпийских играх: решение не зависит от меня

Форвард сборной Франции отметил, что решение зависит не от него, а Олимпиада в Париже состоится вне зависимости от того, сыграет он там или нет

Килиан Мбаппе (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что решение о его возможном участии в Олимпийских играх 2024 года в Париже зависит не от него.

«Все знают ситуацию, решение не зависит от меня. Что бы ни случилось, я буду счастлив. Олимпиада состоится вне зависимости от того, сыграю я там или нет. Надеюсь, мы покажем, что Франция — это спортивная страна, открытая миру», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

Мбаппе 10 мая объявил, что покинет «Пари Сен-Жермен» в конце сезона после окончания срока контракта. Ожидается, что 25-летний форвард продолжит карьеру в «Реале», но официально об этом не объявлялось. В мадридском клубе ранее говорили, что не планируют отпускать своих игроков на Олимпиаду.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на прошлой неделе заявил, что рассчитывает на то, что «Реал» отпустит Мбаппе на Игры. Еще раньше он говорил, что оказал «максимальное давление» на мадридский клуб.

В составе сборной Франции на счету Мбаппе 77 матчей и 46 голов, он является чемпионом мира 2018 года, серебряным призером ЧМ-2022.