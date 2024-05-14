 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Мбаппе ответил на вопрос о своем участии в Олимпийских играх

Мбаппе о своем участии в Олимпийских играх: решение не зависит от меня
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Форвард сборной Франции отметил, что решение зависит не от него, а Олимпиада в Париже состоится вне зависимости от того, сыграет он там или нет
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что решение о его возможном участии в Олимпийских играх 2024 года в Париже зависит не от него.

«Все знают ситуацию, решение не зависит от меня. Что бы ни случилось, я буду счастлив. Олимпиада состоится вне зависимости от того, сыграю я там или нет. Надеюсь, мы покажем, что Франция — это спортивная страна, открытая миру», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

Макрон заявил, что рассчитывает на решение «Реала» отпустить Мбаппе на ОИ
Спорт
Килиан Мбаппе

Мбаппе 10 мая объявил, что покинет «Пари Сен-Жермен» в конце сезона после окончания срока контракта. Ожидается, что 25-летний форвард продолжит карьеру в «Реале», но официально об этом не объявлялось. В мадридском клубе ранее говорили, что не планируют отпускать своих игроков на Олимпиаду.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на прошлой неделе заявил, что рассчитывает на то, что «Реал» отпустит Мбаппе на Игры. Еще раньше он говорил, что оказал «максимальное давление» на мадридский клуб.

В составе сборной Франции на счету Мбаппе 77 матчей и 46 голов, он является чемпионом мира 2018 года, серебряным призером ЧМ-2022.

Володин назвал проблему с электричеством в Госдуме «наследием Чубайса». Видео

Бориса Ковальчука назначили председателем Счетной палаты

«Аэрофлот» запустит тариф «Шаттл» на рейсах между Москвой и Петербургом

Госдума утвердила министров нового правительства. Инфографика

В Тбилиси участники протеста сломали заграждения у здания парламента. Видео

Сергей Нарышкин оценил возможность крупномасштабного военного конфликта

Белоусов назвал «железобетонный» принцип, которым он старается руководствоваться

В Москве задержали супружескую пару, которая ограбила офис компании. Видео

Названы самые популярные автомобили стоимостью до ₽1,5 млн

Обновленный кнопочный Nokia 3210 раскупили за два дня

У СПБ Биржи новый подход к разблокировке активов. В чем его суть?
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Олимпиада-2024 Килиан Мбаппе

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Президент испанской Ла Лиги подтвердил переход Мбаппе в «Реал»
Спорт
Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ
Спорт
Макрон признался в давлении на «Реал» ради участия Мбаппе в Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 98,67 (-0,18) Инвестиции, 16:20 Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 91,36 (-0,27) Инвестиции, 16:20
Путин назначил новое правительство Политика, 21:30
Кадровые назначения в российской власти в цифрах и фактах Политика, 21:29
Москвичей предупредили о новой «волне холода» на следующей неделе Общество, 21:18
Силы ПВО сбили французскую бомбу Hammer и дрон над Белгородской областью Политика, 21:12
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:08
Мбаппе ответил на вопрос о своем участии в Олимпийских играх Спорт, 21:03
Вышел трейлер второго сезона «Дома Дракона» Технологии и медиа, 20:43
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Глава Galaxy Gigital назвал уровни цены биткоина при его консолидации Крипто, 20:36
Умер Максим Кононенко Общество, 20:29
Медведев не защитил титул на «Мастерс» в Риме, вылетев в четвертом круге Спорт, 20:29
Новые владельцы «Яндекса» объяснили выбор дат отсечек для обмена и выкупа Инвестиции, 20:25
Блинкен заявил о критическом моменте для Украины Политика, 20:16
Блинкен подтвердил обсуждения с G7 по использованию российских активов Политика, 20:02
Нарусова и Клишас поспорили о запрете на выборы иноагентам Политика, 20:01