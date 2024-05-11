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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Макрон заявил, что рассчитывает на решение «Реала» отпустить Мбаппе на ОИ

Макрон: рассчитываю, что «Реал» отпустит Мбаппе на Олимпиаду
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Форвард сборной Франции 10 мая объявил об уходе из ПСЖ, ожидается, что он продолжит карьеру в «Реале». Президент Франции рассчитывает, что лидер национальной команды сможет сыграть на Олимпиаде в Париже
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Matthias Hangst / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает, что футболист Килиан Мбаппе сможет сыграть на Олимпийских играх 2024 года в Париже. В соцсети Х главы Франции было опубликовано видео, где президент отвечает на различные вопросы подписчиков.

Накануне 25-летний Мбаппе объявил, что покинет «Пари Сен-Жермен» в конце сезона после окончания срока контракта.

«У меня нет конкретных комментариев по этому поводу, кроме того факта, что я рассчитываю на то, что «Реал» отпустит Килиана для участия в Олимпийских играх, чтобы он мог играть за сборную Франции», — сказал Макрон.

Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ
Спорт
Килиан Мбаппе

Ожидается, что 25-летний форвард продолжит карьеру в мадридском «Реале», при этом официально об этом не объявлялось.

Мбаппе выступает в ПСЖ с 2017 года, он перешел туда из «Монако». С парижанами форвард выиграл шесть чемпионатов Франции, три Кубка и три Суперкубка страны, два Кубка французской лиги. В этом сезоне форвард провел за ПСЖ 46 матчей, в которых забил 43 гола.

В составе сборной Франции на счету Мбаппе 77 матчей и 46 голов, он является чемпионом мира 2018 года, серебряным призером ЧМ-2022.

В начале мая французский президент говорил, что общался с отцом Мбаппе и тот заверил его в желании футболиста выступить на Играх. При этом в мадридском клубе ранее говорили, что не планируют отпускать игроков на Олимпиаду.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Франция Килиан Мбаппе Эмманюэль Макрон ПСЖ Реал Мадрид Олимпиада-2024
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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