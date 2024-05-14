Тарпищев фразой «еле уполз» оценил матч Медведева со 121-й ракеткой мира
Россиянин Даниил Медведев испытал огромные проблемы в матче против серба Хамада Медьедовича в третьем круге турнира ATP серии «Мастерс» в Риме, заявил ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Медведев одержал победу над 20-летним сербом, который занимает 121-е место в рейтинге ATP, со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 7:5.
«Медведев еле уполз, но земля (грунт) есть земля. Чем медленнее корт, тем нашим сложнее. Это проблема не качества игры, а того, что мы мало играем на грунте. Плюс соперник Дани играл без давления, ему терять было нечего», — сказал Тарпищев.
Другой россиянин, Андрей Рублев, в третьем круге в Риме неожиданно уступил французу Александру Мюллеру (109-й в рейтинге). «Рублев еще не восстановился после Мадрида. Тем более там у него была температура, горло болело. Плюс корт медленный, неудобный для него. Но при всем при этом он мог выиграть и пройти дальше», — заявил Тарпищев.
За выход в 1/4 финала Медведев поспорит с американцем Томми Полом (16-й номер рейтинга).
Турнир в Риме с призовым фондом €7,87 млн завершится 19 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.
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