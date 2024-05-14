Сборная Латвии обыграла Казахстан, одержав третью победу на ЧМ по хоккею

Сборная Латвии выиграла третий матч на чемпионате мира по хоккею

Латвийские хоккеисты, бронзовые призеры прошлого мирового первенства, обыграли команду Казахстана со счетом 2:0

Игроки сборной Латвии (Фото: Lukasz Sobala / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Сборная Латвии обыграла команду Казахстана в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею. Встреча группы B завершилась со счетом 2:0.

Шайбы забросили Роберт Букартс (32-я минута) и Харальд Эгле (36).

Сборная Латвии, которая на ЧМ-2023 завоевала бронзовые медали, выиграла пока все три матча на нынешнем турнире (дважды в овертайме). С 7 очками команда занимает второе место в группе. У Казахстана 3 очка (одна победа и два поражения) и пятое место.

В параллельном матче в группе А Норвегия победила Данию со счетом 2:0.

В следующем матче Латвия сыграет с Германией (15 мая), Казахстан — со Швецией (16 мая), Дания — с Чехией (15 мая), Норвегия— с Канадой (16 мая).

Чемпионат мира, который проходит в Праге и Остраве, завершится 26 мая.

Сборные России и Белоруссии пропускают соревнования из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).