Сборная Латвии выиграла третий матч на чемпионате мира по хоккею
Сборная Латвии обыграла команду Казахстана в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею. Встреча группы B завершилась со счетом 2:0.
Шайбы забросили Роберт Букартс (32-я минута) и Харальд Эгле (36).
Сборная Латвии, которая на ЧМ-2023 завоевала бронзовые медали, выиграла пока все три матча на нынешнем турнире (дважды в овертайме). С 7 очками команда занимает второе место в группе. У Казахстана 3 очка (одна победа и два поражения) и пятое место.
В параллельном матче в группе А Норвегия победила Данию со счетом 2:0.
В следующем матче Латвия сыграет с Германией (15 мая), Казахстан — со Швецией (16 мая), Дания — с Чехией (15 мая), Норвегия— с Канадой (16 мая).
Чемпионат мира, который проходит в Праге и Остраве, завершится 26 мая.
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