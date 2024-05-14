Хачанов проиграл обидчику Джоковича Табило в четвертом круге «Мастерса» в Риме

Хачанов проиграл обидчику Джоковича в четвертом круге «Мастерса» в Риме

Российский теннисист уступил чилийцу Алехандро Табило, 32-й ракетке мира, на двух тай-брейках

Карен Хачанов (Фото: Violeta Santos Moura / Reuters)

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP серии «Мастерс» в Риме.

В четвертом круге 27-летний Хачанов, посеянный на турнире под 16-м номером, уступил чилийцу Алехандро Табило, 32-й ракетке мира, со счетом 6:7 (5:7), 6:7 (10:12).

Следующим соперником Табило будет победитель пары Чжан Чжичжэнь (Китай) — Тьяго Монтейро (Бразилия).

26-летний Табилов в третьем круге победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

Хачанов занимает 18-е место в мировом рейтинге, на его счету шесть титулов на турнирах ATP.

Турнир в Риме с призовым фондом €7,87 млн завершится 19 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.