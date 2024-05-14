Хачанов проиграл обидчику Джоковича в четвертом круге «Мастерса» в Риме
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP серии «Мастерс» в Риме.
В четвертом круге 27-летний Хачанов, посеянный на турнире под 16-м номером, уступил чилийцу Алехандро Табило, 32-й ракетке мира, со счетом 6:7 (5:7), 6:7 (10:12).
Следующим соперником Табило будет победитель пары Чжан Чжичжэнь (Китай) — Тьяго Монтейро (Бразилия).
26-летний Табилов в третьем круге победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича.
Хачанов занимает 18-е место в мировом рейтинге, на его счету шесть титулов на турнирах ATP.
Турнир в Риме с призовым фондом €7,87 млн завершится 19 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.
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