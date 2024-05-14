Костомаров рассказал о желании пробежать полумарафон
Олимпийский чемпион Турина в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что в следующем году хотел бы попробовать пробежать полумарафон «Забег.рф».
Костомаров 14 мая принял участие в пресс‑завтраке, приуроченном к этому полумарафону. «Забег.рф» с синхронным стартом во всех регионах страны пройдет 19 мая.
«С удовольствием бы принял участие в нем как атлет, но, наверное, через годик. Сегодня что-то совсем тяжело. Все знают, что со мной произошло, я по-прежнему не сдаюсь, стараюсь тренироваться, хоть это дается и тяжелее, чем раньше», — цитирует Костомарова «РИА Новости».
Фигурист из-за вызванной гриппом пневмонии и ее осложнений в 2023 году провел почти полгода в «Коммунарке» и перенес несколько ампутаций на стопах и кистях.
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