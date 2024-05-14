 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Спорт ,  
0 

Костомаров рассказал о желании пробежать полумарафон

Костомаров рассказал о желании пробежать полумарафон через год
Олимпийский чемпион по фигурному катанию, который перенес несколько ампутаций на стопах и кистях, в следующем году хочет принять участие в полумарафоне «Забег.рф»
Роман Костомаров
Роман Костомаров (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Олимпийский чемпион Турина в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что в следующем году хотел бы попробовать пробежать полумарафон «Забег.рф».

Костомаров 14 мая принял участие в пресс‑завтраке, приуроченном к этому полумарафону. «Забег.рф» с синхронным стартом во всех регионах страны пройдет 19 мая.

«С удовольствием бы принял участие в нем как атлет, но, наверное, через годик. Сегодня что-то совсем тяжело. Все знают, что со мной произошло, я по-прежнему не сдаюсь, стараюсь тренироваться, хоть это дается и тяжелее, чем раньше», — цитирует Костомарова «РИА Новости».

Роман Костомаров показал, как падает на льду во время тренировки
Спорт
Роман Костомаров

Фигурист из-за вызванной гриппом пневмонии и ее осложнений в 2023 году провел почти полгода в «Коммунарке» и перенес несколько ампутаций на стопах и кистях.

В Эстонии рассматривают возможность отправки войск на Украину

Путин провел совещание Совбеза в обновленном составе. Видео

Плановые отключения горячей воды в Москве отложили из-за холодов

Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства. Список

Бывшего министра экономики Казахстана приговорили к 24 годам за убийство жены

АвтоВАЗ поднял цены на модели Lada. Опубликован новый прайс-лист

На Украине сменили главу войск «Харьков» на фоне продвижения армии России

Володин: «Приезжающие в Россию мигранты должны знать русский язык»

Суд в Москве запретил распространять в интернете объявления о работе «для славян»

Что будет с акциями Yandex N.V.? Раскрыты условия обмена и выкупа

Белоусов высказался о ситуации с социальной поддержкой военных

МВД объявило в розыск правнучку советского летчика Валерия Чкалова

Кристина Орбакайте опубликовала архивное фото с матерью Аллой Пугачевой

В Москве квартиры стали чаще продавать со значительными скидками
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание легкая атлетика Роман Костомаров
Роман Костомаров фото

Роман Костомаров

фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду, артист
8 февраля 1977 года

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Костомаров сравнил себя без протезов с «тараканом на спине»
Спорт
Костомаров показал, как шагает через две ступеньки на лестнице
Спорт
Роман Костомаров спародировал вход в воду синхронисток
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 98,85 (—) Инвестиции, 13 мая, 17:07 Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 91,63 (—) Инвестиции, 13 мая, 17:07
Грузинские депутаты снова подрались на заседании по закону об иноагентах Политика, 13:45
«Яндекс» оценил рост цен на новостройки Москвы и области Недвижимость, 13:41
Times сообщила о «решающих неделях» для Украины Политика, 13:35
Российские войска заняли село к юго-западу от Волчанска Политика, 13:32
ТАСС узнал о втором фигуранте в деле кадровика Минобороны Кузнецова Политика, 13:30
Запустить контрактное производство в Китае. Какие риски вас ждут Pro, 13:30
В Нижнем Новгороде с 20 по 26 мая пройдет фестиваль технологий Отрасли, 13:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Навка заявила об отсутствии ограничений для участия Валиевой в ее шоу Спорт, 13:20
В Кремле не увидели рисков для армии из-за перестановок в Минобороны Политика, 13:18
Буданов заявил о ситуации «на грани» для ВСУ Политика, 13:15
Число погибших из-за падения рекламного щита в Мумбаи выросло до 14 Общество, 13:15
МЮ объявил об уходе чемпиона мира в составе сборной Франции Спорт, 13:14
Клубника по $780: как в США зарабатывают на элитных фруктах Pro, 13:13
Росавиация опровергла «сделку» с авиакомпаниями о полетах в Элисту Бизнес, 13:09