Костомаров рассказал о желании пробежать полумарафон через год

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, который перенес несколько ампутаций на стопах и кистях, в следующем году хочет принять участие в полумарафоне «Забег.рф»

Роман Костомаров (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Олимпийский чемпион Турина в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что в следующем году хотел бы попробовать пробежать полумарафон «Забег.рф».

Костомаров 14 мая принял участие в пресс‑завтраке, приуроченном к этому полумарафону. «Забег.рф» с синхронным стартом во всех регионах страны пройдет 19 мая.

«С удовольствием бы принял участие в нем как атлет, но, наверное, через годик. Сегодня что-то совсем тяжело. Все знают, что со мной произошло, я по-прежнему не сдаюсь, стараюсь тренироваться, хоть это дается и тяжелее, чем раньше», — цитирует Костомарова «РИА Новости».

Фигурист из-за вызванной гриппом пневмонии и ее осложнений в 2023 году провел почти полгода в «Коммунарке» и перенес несколько ампутаций на стопах и кистях.