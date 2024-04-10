Костомаров показал, как упал на тренировке: падения бывали, но таких не припомню

Роман Костомаров показал, как падает на льду во время тренировки

Олимпийский чемпион Турина продолжает тренироваться. Он поделился кадрами, как упал на льду во время катания

Роман Костомаров (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Олимпийский чемпион Турина в танцах на льду Роман Костомаров выложил в телеграм-канале видео с тренировки на льду, где подшутил над своим падением.

«Падения бывали… Но таких пока не припомню!!! То ли еще будет», — подписал Костомаров ролик, в котором упал во время дорожки шагов.

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Фигурист из-за вызванной гриппом пневмонии и ее осложнений в 2023 году провел почти полгода в «Коммунарке». Он перенес несколько ампутаций на стопах и кистях.

Костомаров использует протезы и регулярно публикует видеозаписи о своем восстановлении: как тренируется, плавает, пытается играть в теннис, водить машину и т.д.

В декабре он на юбилейном шоу Ильи Авербуха впервые вышел на лед на коньках и исполнил фрагмент из олимпийского номера «Кармен» с Татьяной Навкой.

Вместе они завоевали золото Олимпиады в Турине в танцах на льду. В их активе также две победы на чемпионатах мира и три — на чемпионатах Европы.