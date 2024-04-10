Роман Костомаров показал, как падает на льду во время тренировки
Олимпийский чемпион Турина в танцах на льду Роман Костомаров выложил в телеграм-канале видео с тренировки на льду, где подшутил над своим падением.
«Падения бывали… Но таких пока не припомню!!! То ли еще будет», — подписал Костомаров ролик, в котором упал во время дорожки шагов.
Фигурист из-за вызванной гриппом пневмонии и ее осложнений в 2023 году провел почти полгода в «Коммунарке». Он перенес несколько ампутаций на стопах и кистях.
Костомаров использует протезы и регулярно публикует видеозаписи о своем восстановлении: как тренируется, плавает, пытается играть в теннис, водить машину и т.д.
В декабре он на юбилейном шоу Ильи Авербуха впервые вышел на лед на коньках и исполнил фрагмент из олимпийского номера «Кармен» с Татьяной Навкой.
Вместе они завоевали золото Олимпиады в Турине в танцах на льду. В их активе также две победы на чемпионатах мира и три — на чемпионатах Европы.