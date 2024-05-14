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Навка заявила об отсутствии ограничений для участия Валиевой в ее шоу

Навка заявила об отсутствии ограничений для участия Валиевой в ее ледовом шоу
Дисквалифицированная фигуристка заявлена в качестве участницы шоу Навки «Руслан и Людмила», которое пройдет в Сочи с 12 июня по 2 октября
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

На данный момент нет каких-либо ограничений со стороны международных организаций для выступлений дисквалифицированной фигуристки Камилы Валиевой в ледовых шоу, заявила «РИА Новости» олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Накануне было объявлено, что Валиева впервые после дисквалификации выступит в шоу Навки «Руслан и Людмила», которое пройдет в Сочи с 12 июня по 2 октября.

«Пока ограничений для нее нет», — ответила Навка на вопрос, кто может сказать со стопроцентной уверенностью, что не будет никаких новых запретов на выступления Валиевой.

Валиева впервые после дисквалификации выступит в ледовом шоу у Навки
Спорт
Камила Валиева

Валиеву в конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал за допинг до декабря 2025 года, лишив золота Олимпиады и чемпионата Европы, она прервала тренировки в группе Этери Тутберидзе.

Ранее фигуристка пропустила весенний тур команды Тутберидзе, которая выступала с шоу в разных городах. В последний раз она участвовала в шоу накануне оглашения приговора CAS.

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фигурное катание Камила Валиева Татьяна Навка
Камила Валиева фото

Камила Валиева

фигуристка
26 апреля 2006 года

Недвижимость

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