Рублев проиграл 109-й ракетке мира Мюллеру на «Мастерсе» в Риме

Рублев проиграл французу из второй сотни рейтинга на «Мастерсе» в Риме

Россиянин уступил Александру Мюллеру в трех сетах — 6:3, 3:6, 2:6

Андрей Рублев (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев не смог выйти в 1/8 финала на турнире серии «Мастерс» в Риме.

В матче третьего круга Рублев встречался с французом Александром Мюллером (109-й в рейтинге) и уступил в трех сетах — 6:3, 3:6, 2:6.

Матч продолжался почти два часа.

Рублев сделал пять эйсов и допустил четыре двойных ошибки на подаче, а также реализовал только один из пяти брейк-пойнтов.

Это была первая встреча теннисистов в ATP.

В следующем круге Мюллер встретится с итальянцем Стефано Наполитано (125) или чилийцем Николасом Харри (24).

В одиночном разряде турнира в Риме продолжают выступать Карен Хачанов и Даниил Медведев.

Призовой фонд турнира составляет €7,8 млн. Действующим чемпионом является Медведев.