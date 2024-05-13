Даниил Медведев не смог защитить титул чемпиона на «Мастерсе» в Риме
Первая ракетка России Даниил Медведев проиграл сербу Хамаду Медьедовичу и не смог выйти в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Риме.
Медведев в матче третьего круга уступил со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 7:5.
Медьедовичу 20 лет, он занимает 121-е место в рейтинге ATP.
Следующим соперником серба будет американец Томми Пол (16-я ракетка мира).
В этом сезоне Медведев доходил до финалов «Мастерса» в американском Индиан-Уэллсе и на Australian Open, оба проиграл.
Россиянин занимает четвертое место в мировом рейтинге.
В прошлом году Медведев выиграл турнир в Риме.
В одиночном разряде турнира в Риме из россиян остался только Карен Хачанов, который в 1/8 финала встретится с чилийцем Алехандро Табило.
Призовой фонд турнира превышает €7,87 млн.
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