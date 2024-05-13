Даниил Медведев проиграл 121-й ракетке мира Медьедовичу на «Мастерсе» в Риме

Даниил Медведев не смог защитить титул чемпиона на «Мастерсе» в Риме

Медведев, который победил в Риме в прошлом году, уступил 20-летнему сербу Медьедовичу в третьем круге. Из россиян в одиночном разряде остался только Карен Хачанов

Даниил Медведев (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев проиграл сербу Хамаду Медьедовичу и не смог выйти в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Риме.

Медведев в матче третьего круга уступил со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 7:5.

Медьедовичу 20 лет, он занимает 121-е место в рейтинге ATP.

Следующим соперником серба будет американец Томми Пол (16-я ракетка мира).

В этом сезоне Медведев доходил до финалов «Мастерса» в американском Индиан-Уэллсе и на Australian Open, оба проиграл.

Россиянин занимает четвертое место в мировом рейтинге.

В прошлом году Медведев выиграл турнир в Риме.

В одиночном разряде турнира в Риме из россиян остался только Карен Хачанов, который в 1/8 финала встретится с чилийцем Алехандро Табило.

Призовой фонд турнира превышает €7,87 млн.