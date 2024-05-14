Володин раскритиковал российский футбол за засилье легионеров

По словам спикера Госдумы, нужно сделать все, чтобы на поле выходили российские игроки, а огромные средства должны тратиться на детский и массовый спорт

Вячеслав Володин (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал излишним число легионеров в российском футболе. Трансляция пленарного заседания ведется на сайте нижней палаты.

«Все это достало. Эти легионеры… Собирают их с Африки, с других стран. Что это такое? Стыд! <...> Восемь легионеров на футбольном поле. Трое только те, кто играет в национальной команде. Это о чем говорит? Задумайтесь», — сказал Володин после выступления кандидата на пост министра спорта Михаила Дегтярева.

По его словам, нужно сделать все, чтобы на поле выходили российские игроки, которые «бредят спортом». «Они должны реализовать себя и остаться в стране. А средства огромные должны тратиться на детский и массовый спорт. И тогда на поле будут все наши ребята», — добавил Володин.

Сейчас в заявке клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) могут находиться не больше 13 легионеров, восемь из них могут одновременно быть на поле. Такой лимит был введен в 2022 году.

До этого команды могли заявить не более восьми легионеров при 17 российских игроках. Действовал лимит «6+5», при котором во время матча на поле могли находиться не более шести легионеров одновременно.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в конце апреля говорил, что он допускает, что лимит на легионеров в РПЛ может быть изменен.