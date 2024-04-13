Джокович проиграл в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло
Сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в финал турнира ATP серии «Мастерс» в Монте-Карло.
В 1/2 финала 36-летний серб, первая ракетка мира, уступил норвежцу Касперу Рууду, у которого 10-й номер рейтинга ATP, со счетом 4:6, 6:1, 4:6.
25-летний Рууд впервые в карьере победил Джоковича, до этого норвежец проиграл сербу пять матчей.
Во втором полуфинале грек Стефанос Циципас (12-й номер рейтинга ATP) победил вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера — 6:4, 3:6, 6:4.
Джокович дважды завоевывал титул в Монте-Карло, последний раз — в 2015 году. После этого серб не доходил на турнире дальше 1/4 финала.
Турнир в Монте-Карло завершится 14 апреля. Призовой фонд соревнований составляет €5,95 млн. Турнир относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.