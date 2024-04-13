Джокович проиграл Рууду в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло

Джокович проиграл в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло

Первая ракетка мира впервые в карьере проиграл норвежцу Касперу Рууду, который занимает 10-е место в рейтинге ATP. В финале Рууд встретится с греком Стефаносом Циципасом

Новак Джокович (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в финал турнира ATP серии «Мастерс» в Монте-Карло.

В 1/2 финала 36-летний серб, первая ракетка мира, уступил норвежцу Касперу Рууду, у которого 10-й номер рейтинга ATP, со счетом 4:6, 6:1, 4:6.

25-летний Рууд впервые в карьере победил Джоковича, до этого норвежец проиграл сербу пять матчей.

Во втором полуфинале грек Стефанос Циципас (12-й номер рейтинга ATP) победил вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера — 6:4, 3:6, 6:4.

Джокович дважды завоевывал титул в Монте-Карло, последний раз — в 2015 году. После этого серб не доходил на турнире дальше 1/4 финала.

Турнир в Монте-Карло завершится 14 апреля. Призовой фонд соревнований составляет €5,95 млн. Турнир относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.