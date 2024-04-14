Медведева пожаловалась на разное отношение к смене гражданства фигуристов

Фигуристка заявила, что ее затравили просто за смену тренера, а Софью Самоделкину — за гражданство Казахстана, хотя она до сих пор не может выступать за него. При этом дочь Этери Тутберидзе спокойно отпустили в сборную Грузии

Евгения Медведева (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что не понимает причину разной реакции на переезд и смену гражданства фигуристов. Об этом она заявила в YouTube-шоу «Каток».

Фигуристка сказала, что столкнулась с травлей из-за переезда в Канаду к Брайану Орсеру в 2018 году, хотя национальный флаг она не меняла и просто перешла к другом тренеру. «Я такая предательница была на протяжении сезона точно. Господи, как меня затравили», — сказала Медведева.

По ее словам, спортсменов часто оскорбляют и обвиняют в предательстве за смену гражданства, но не всех. «Соня Самоделкина (хочет выступать) за Казахстан — «да как ты смеешь?». Диана Дэвис с Глебом Смолкиным (в сборную Грузии) — «ребята все выполнили, молодцы, пускай катаются, есть возможность», — отметила Медведева.

В прошлом году одна из перспективных российских фигуристок Самоделкина получила гражданство Казахстана, ее допустили до национального чемпионата, но в сборную Казахстана ее пока принять не могут, поскольку ее еще не отпустила Федерация фигурного катания на коньках России.

Дочь ведущего российского тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис вместе с партнером и мужем Глебом Смолкиным с этого сезона выступают за Грузию. Главный тренер сборной России Елена Чайковская сначала говорила, что на фигуристов после Олимпиады «не были затрачены деньги, поэтому их отпустили», но позднее появилась информация, что Дэвис и Смолкин как кандидаты в сборную на сезон 2022/23 получали финансовое обеспечение из средств федерального бюджета.

Позднее ФФККР сообщила, что представители фигуристов компенсировали Центру спортивной подготовки сборных команд России все средства и «вопрос закрыт».

Лучшим результатом Самоделкиной было четвертое место на чемпионате России в 2021 году.

Дэвис и Смолкин в том же году были вице-чемпионами России в танцах на льду.