Сменивший российское гражданство фигурист выиграл бронзу на ЧМ

Бывший российский фигурист Володин в паре с немкой Хазе завоевал бронзу на ЧМ

Никита Володин с 2022 года выступает за Германию вместе с Минервой Фабьенн Хазе. Они стали третьими на чемпионате мира в Монреале. Победили канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам

Минерва Фабьенн Хазе и Никита Володин (Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images)

Представляющие Германию Минерва Фабьенн Хазе и Никита Володин завоевали бронзовые медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Монреале.

В сумме за короткую и произвольную программу они набрали 210,40 балла.

Победу одержали канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (221,56), вторыми стали японцы Рику Миура и Рюити Кихара (217,88).

40-летняя Стеллато-Дудек стала самым возрастным призером мировых первенств среди женщин во всех дисциплинах.

Володину 24 года, он выступает за Германию с мая 2022-го. Ранее он катался за Россию, в паре с Алиной Устимкиной он завоевал бронзу на юношеской Олимпиаде 2016 года.

В нынешнем сезоне Володин и Хазе выиграли два этапа и финал Гран-при, стали пятыми на чемпионате Европы.

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Российские фигуристы сейчас отстранены от международных соревнований. На последнем чемпионате России золото в парах завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набрав 244,85 балла.