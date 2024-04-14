«Это позор». Что говорят о поражении «Спартака» худшему клубу РПЛ

«Спартак» проиграл аутсайдеру чемпионата России «Сочи». В весенней части РПЛ команда Гильермо Абаскаля одержала лишь одну победу. Что говорят о результатах клуба после поражения худшему клубу — в подборке «РБК Спорт»

Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

Футболисты московского «Спартака» проиграли «Сочи» со счетом 0:1 в гостевом матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Московский клуб в прошлом туре прервал безвыигрышную серию в РПЛ, победив «Динамо». Поражение в игре с «Сочи», который является худшим клубом РПЛ с 18 очками, стало для «Спартака» вторым за вторую часть чемпионата.

На прошедшей неделе в «Спартаке» опровергали сообщения СМИ о готовящейся отставке главного тренера Гильермо Абаскаля. По данным источников «РБК Спорт», главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля могут все же отправить в отставку по ходу сезона, если результаты клуба будут хуже нынешних.

После матча с «Сочи» Абаскаль отметил, что слухи о возможной отставке не давят на него. «Это часть работы. Я понимаю, где нахожусь, какую работу делаю. Это не влияет на мое отношение, подход. Каждый матч — это возможность. «Спартаку» надо играть каждый матч, как последний», — сказал Абаскаль.

При этом тренер взял на себя ответственность за поражение. «Мы не показали футбол, достойный «Спартака». Дело не в эмоциях, Я беру на себя ответственность за этот результат, потому что мы не играли на уровне, достойном этого клуба», — добавил он.

«Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Мнение экспертов

Руслан Нигматуллин, экс-вратарь «Спартака», «Локомотива» и сборной России

«Результат у «Спартака» удручающий. К сожалению, с Абаскалем все ясно. Особых чудес ждать не приходится. Тут никто не поможет. Определенные перемены в тренерском штабе, безусловно, требуются. Последняя капля у «Спартака» была еще в прошлом году, просто все время находились какие-то причины, которые его оставляли. Здесь определено нужна смелость и определенные финансовые расходы на неустойку, чтоб поменять тренера. Но чуда уже не будет. Команда играет так, как руководит тренер. Игроки должны разделять ответственность, но все же от руководящей должности зависит, как команда будет играть. Абаскалю откровенно не хватает квалификации правильно привить психологию победителя», — сказал Нигматуллин «РБК Спорт».

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна

«Это позор! Федун покинул команду, когда она выиграла Кубок России! Что они сделали с его наследием...», — приводит слова Камоцци «СЭ».

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»

«Футболисты «Спартака», наверное, перед матчем с «Сочи» подарили галстук Абаскалю. Удивительно было бы, если в этом матче был совсем другой результат. К Максименко претензий каких‑то быть не должно, в пропущенном голе вопросов больше к Дуарте, который пропустил игрока, выходящего на голевую позицию. Больше всего удручает не результат, а то, что «Спартак» играл так же, как команда, занимающая последнее место в турнирной таблице. Думаю, тренера с новым галстуком надо отправлять подальше от Москвы, а руководству клуба пора принимать радикальные меры», — заявил Червиченко «Матч ТВ».

Юрий Семин, бывший главный тренер «Локомотива»

«Сейчас все кому не лень критикуют «Спартак». Но это такая команда, игроки и тренеры которой должны держать удар. Для них сейчас самое главное — быть психологически устойчивыми. Сегодня психология игроков недостаточно хороша, чтобы побеждать. Футболисты нервничают, переживают за результат. У них ничего не получается и не поставлена игра. Наверное, они не учли, что сейчас «Сочи» получше выглядит, чем осенью. А у «Спартака» сплошной нервоз», — цитирует Семина «СЭ».

Валерий Гладилин, бывший футболист «Спартака»

«Думаю, я не одинок во мнении, что Абаскаль «поплыл», причем давно. Он не готов для работы в «Спартаке». А поражение от «Сочи» — следствие. Видимо, команда уже завершает чемпионат, потому что никаких перспектив в РПЛ нет, да и в Кубке тоже. Последняя команда в таблице не просто выиграла матч, а переиграла «Спартак» в обоих таймах. Победа «Сочи» закономерна. Абаскалю, если он уважает себя, пора написать заявление об увольнении. Или руководству надо заплатить неустойку и отпустить его. Пусть работает в другом месте, у него только начинается тренерская судьба», — рассказал Гладилин «Чемпионату».