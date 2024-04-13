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Главный тренер «Спартака» Абаскаль ответил на вопрос об отставке

Абаскаль ответил на вопрос об отставке и взял на себя вину за проигрыш «Сочи»
Гильермо Абаскаль заявил, что слухи об отставке с поста главного тренера «Спартака» на него никак не влияют. По словам испанца, это часть его работы
Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Слухи о возможной отставке не давят на главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля. Об этом испанец заявил в эфире «Матч ТВ» после поражения от «Сочи».

«Это часть работы. Я понимаю, где нахожусь, какую работу делаю. Это не влияет на мое отношение, подход. Каждый матч — это возможность. «Спартаку» надо играть каждый матч, как последний», — сказал Абаскаль.

«Спартак» уступил «Сочи» в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 0:1.

Абаскаль взял на себя ответственность за поражение. «Мы не показали футбол, достойный «Спартака». Дело не в эмоциях, Я беру на себя ответственность за этот результат, потому что мы не играли на уровне, достойном этого клуба», — добавил тренер.

«Спартак» проиграл аутсайдеру чемпионата России в день рождения Абаскаля
Спорт
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Абаскалю 13 апреля исполнилось 35 лет.

«Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Спартак» 21 апреля в гостях сыграет с «Ростовом».

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года, в феврале прошлого года испанский специалист продлил контракт до лета 2025-го. Ранее испанец работал в швейцарских «Базеле», «Кьяссо» и «Лугано», итальянском «Асколи» и греческом «Волосе».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва Гильермо Абаскаль
Абаскаль Гильермо фото

Абаскаль Гильермо

футбольный тренер
13 апреля 1989 года
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