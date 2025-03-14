«Трактор» прервал 12-матчевую победную серию «Авангарда» в КХЛ
Челябинский «Трактор» обыграл омский «Авангард» со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Василий Глотов (14-я минута), Чарльз Робинсон (27), Виталий Кравцов (37), Семен Дер-Аргучинцев (38) и Александр Кадейкин (57). У проигравших отличились Иван Игумнов (16), Джованни Фьоре (20), Константин Окулов (56) и Николай Прохоркин (59).
У «Авангарда» прервалась 12-матчевая победная серия.
30-летний канадец Рафаэль-Пьер Рише стал самым молодым тренером в истории КХЛ, выводившим команду на матч лиги в качестве главного тренера. В этой игре он заменил заболевшего наставника «Трактора» Бенуа Гру.
«Трактор» набрал 92 очка в 66 матчах и занимает первое место в Восточной конференции. «Авангард» с 82 очками в 65 встречах расположился на шестой строчке.
«Трактор» продолжает борьбу за Кубок континента, который вручается победителю регулярного чемпионата КХЛ. У ярославского «Локомотива» из Западной конференции 95 очков в 64 матчах.
В следующем матче «Трактор» 18 марта примет петербургский СКА, «Авангард» в тот же день в гостях сыграет с московским «Динамо».
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