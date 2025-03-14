Канадец Рафаэль-Пьер Рише в 30 лет станет самым молодым тренером в истории КХЛ

Канадец в 30 лет станет самым молодым тренером в истории КХЛ

Рафаэль-Пьер Рише станет самым молодым тренером в истории КХЛ, выводившим команду на матч лиги в качестве главного тренера. Он заменит заболевшего наставника «Трактора» Бенуа Гру в игре с «Авангардом»

Рафаэль-Пьер Рише (Фото: телеграм-канал ХК «Трактор»)

Канадец Рафаэль-Пьер Рише в возрасте 30 лет и 300 дней станет самым молодым тренером в истории КХЛ, выводившим команду на матч лиги в качестве главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру из-за болезни пропустит 14 марта гостевой матч регулярного чемпионата против омского «Авангарда» (начало — 16:30 мск). Челябинский клуб сообщил, что руководить командой будет его помощник.

Рише побьет рекорд Коннора Кэмерона, который в феврале 2017 года в возрасте 31 года и 267 дней вывел хорватский «Медвешчак» на игру с ярославским «Локомотивом».

«Трактор» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 90 очков в 65 матчах.