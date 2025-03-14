Куртуа вернулся в сборную Бельгии после увольнения Тедеско
Королевская бельгийская футбольная ассоциация объявила состав национальной команды на стыковые матчи в Лиге наций. В него вошел голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа, который вернулся в сборную.
Один из лучших вратарей в мире последний раз играл за Бельгию в июне 2023 года. Потом он не получал приглашения в команду из-за конфликта с бывшим главным тренером Доменико Тедеско. Экс-наставник московского «Спартака» был уволен из сборной Бельгии 17 января, его сменил Руди Гарсия.
Сборная Бельгии сыграет с командой Украины в стыковых матчах за право выступить в лиге A Лиги наций. Матчи состоятся 20 марта в испанской Мурсии и 23 марта — в Генке.
На счету Куртуа 102 матча за сборную Бельгии.
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