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Куртуа вернулся в сборную Бельгии после увольнения Тедеско

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа был вызван на стыковые матчи в Лиге наций с Украиной. Он не играл за Бельгию с 2023 года из-за конфликта с Тедеско. В январе тренер был уволен
Тибо Куртуа
Тибо Куртуа (Фото: Aitor Alcalde / Getty Images)

Королевская бельгийская футбольная ассоциация объявила состав национальной команды на стыковые матчи в Лиге наций. В него вошел голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа, который вернулся в сборную.

Один из лучших вратарей в мире последний раз играл за Бельгию в июне 2023 года. Потом он не получал приглашения в команду из-за конфликта с бывшим главным тренером Доменико Тедеско. Экс-наставник московского «Спартака» был уволен из сборной Бельгии 17 января, его сменил Руди Гарсия.

Сборная Бельгии сыграет с командой Украины в стыковых матчах за право выступить в лиге A Лиги наций. Матчи состоятся 20 марта в испанской Мурсии и 23 марта — в Генке.

На счету Куртуа 102 матча за сборную Бельгии.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная Бельгии по футболу Тибо Куртуа Лига наций УЕФА Доменико Тедеско
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