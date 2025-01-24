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Сборная Бельгии назвала замену уволенному экс-тренеру «Спартака» Тедеско

Руди Гарсия возглавил сборную Бельгии вместо экс-тренера «Спартака» Тедеско
Сборную Бельгии возглавил 60-летний француз Руди Гарсия, последним местом работы которого был «Наполи»
Руди Гарсия
Руди Гарсия (Фото: Francesco Pecoraro / Getty Images)

Француз Руди Гарсия назначен на пост главного тренера сборной Бельгии. Об этом сообщается на сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB).

На этом посту 60-летний Гарсия сменил итальянца Доменико Тедеско, который был уволен 17 января.

Тедеско возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года. Команда пробилась на Евро-2024 без поражений в отборочной группе, но на турнире вылетела в 1/8 финала, проиграв Франции. После Евро бельгийцы потерпели четыре поражения в шести играх Лиги наций; в марте они сыграют с Украиной в стыках за право выступить в высшем дивизионе. В 2019–2021 годах Тедеско тренировал «Спартак», с которым завоевал серебро чемпионата России в сезоне 2020/21.

Последним местом работы Гарсии был итальянский «Наполи», откуда его уволили в ноябре 2023 года.

Ранее Гарсия тренировал «Марсель» (дошел с ним до финала Лиги Европы в 2018 году), «Лилль» (с которым стал чемпионом Франции и обладателем Кубка страны в 2011-м), «Сент-Этьен», «Дижон», «Ле-Ман», «Лион», итальянскую «Рому» и саудовский «Ан-Наср».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная Бельгии по футболу Доменико Тедеско
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