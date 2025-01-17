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Бывшего тренера «Спартака» Тедеско уволили из сборной Бельгии

Доменико Тедеско работал в национальной команде с февраля 2023 года, его контракт действовал до ЧМ-2026
Фото: Emmanuele Ciancaglini / Getty Images
Фото: Emmanuele Ciancaglini / Getty Images

Итальянец Доменико Тедеско отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Бельгии. Об этом сообщается на сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB).

Тедеско возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года. Команда пробилась на Евро-2024 без поражений в отборочной группе, но на турнире вылетела в 1/8 финала от Франции. После Евро бельгийцы потерпели четыре поражения в шести играх Лиги наций, в марте они сыграют с Украиной в стыках за право выступить в высшем дивизионе.

Контракт с Тедеско действовал до чемпионата мира 2026 года.

В 2019–2021 годах Тедеско тренировал «Спартак», с которым завоевал серебро чемпионата России в сезоне 2020/21.

L'Equipe ранее писал, что новым тренером сборной Бельгии может стать бывший футболист «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная Бельгии по футболу Доменико Тедеско ФК Спартак Москва
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