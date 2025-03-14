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Семак заявил, что Вендела будет сложно заменить в матче со «Спартаком»

Бразильский лидер «Зенита» был дисквалифицирован после удаления за оскорбительный жест в игре с «Факелом» 8 марта
Сергей Семак
Сергей Семак (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Зениту» будет сложно заменить бразильского полузащитника Вендела в предстоящем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком». Об этом заявил главный тренер петербургского клуба Сергей Семак, которого цитирует сайт «Зенита».

Встреча состоится 16 марта в Москве.

«Конечно, любой команде сложно играть в отсутствии игрока, лидера. Компенсировать его отсутствие достаточно сложно, но с этим ничего не сделаешь. Будут играть те, кто доступен на этом отрезке, кто готов лучше», — сказал Семак.

Вендел получил красную карточку в матче с воронежским «Факелом» (2:0) в 20-м туре РПЛ, когда показал средний палец трибунам. Футболист позднее заявил, что это была реакция на расистские выкрики.

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС накануне назначил Венделу два матча дисквалификации, из них один условно.

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Футбол Сергей Семак Вендел ФК Зенит ФК Спартак Москва
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