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У клуба НХЛ украли партию игрушек-болванчиков Яромира Ягра

У клуба НХЛ «Питтсбург» украли партию игрушек-болванчиков Яромира Ягра
Чешский нападающий посетит игру «Питтсбурга», на которой болельщикам планировалось раздать памятные игрушки. В клубе сообщили, что их украли после доставки в Калифорнию, но обещали, что болельщики еще получат сувениры
Яромир Ягр
Яромир Ягр (Фото: imago sportfotodienst / Global Look Press)

Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» объявил, что груз с партией игрушек-болванчиков (фигурок с увеличенной головой) бывшего нападающего команды Яромира Ягра был украден после прибытия в Калифорнию.

Игрушки планировалось раздать болельщикам на домашнем матче с «Сан-Хосе Шаркс» в четверг, 14 марта. Ягр посетит эту игру.

Президент клуба по бизнес-операциям Кевин Аклин заявил, что кража «укрепила» статус Ягра как легенды клуба, но в «Питтсбурге» надеются, что преступление будет раскрыто.

Болельщикам раздадут игрушки позднее, когда будет готова новая партия.

Яромир Ягр в 51 год провел первый матч в сезоне
Спорт
Яромир Ягр

Ягру 52 года, он все еще не завершил игровую карьеру.

В «Питтсбурге» Ягр играл в 1990–2001 годах и дважды брал с ним Кубок Стэнли (1991, 1992 годы).

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В 2018 году Ягр вернулся в родной «Кладно», владельцем которого является.

Ягр занимает четвертое место в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей (1733) и заброшенных шайб (766).

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Питтсбург Пингвинз Яромир Ягр
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