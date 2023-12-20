Яромир Ягр в 51 год провел первый матч в сезоне

Яромир Ягр в 51 год провел первый матч в сезоне

Легендарный чешский хоккеист вышел на лед в составе «Кладно» в матче против «Динамо» (Пардубице). По итогам двух периодов «Кладно» уступает 3:4, Ягр отметился голевой передачей

Яромир Ягр (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр в возрасте 51 года провел первый матч в сезоне в составе «Кладно». Форвард вышел на лед в гостевом матче чемпионата Чехии против «Динамо» (Пардубице).

Ягр играет в третьем звене и во втором периоде отметился голевой передачей в эпизоде с первым голом своей команды.

По итогам двух периодов «Кладно» уступает со счетом 3:4.

Ягр стал владельцем «Кладно» в 2011 году и играет за него после ухода из «Калгари Флеймз» в 2018-м. В прошлом сезоне он провел 26 матчей, забросил пять шайб и сделал девять передач.

В нынешнем сезоне «Кладно» после 26 матчей занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице Экстраклассы, набрав 24 очка.

Ягр начал профессиональную карьеру еще в 1988 году. В 1990–2017 годах играл в НХЛ, дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992) в составе «Питтсбург Пингвинз».

Чех занимает четвертое место в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей (1733) и заброшенных шайб (766), пятое — по результативным передачам (1155), и только Уэйн Гретцки (2857) набрал больше очков, чем он (1921).