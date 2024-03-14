Тренер украинского «Черноморца» сбежал на сборах в Турции
Тренер по физподготовке одесского «Черноморца», уроженец Луганска Игорь Касьяненко не вернулся на Украину из турецкой Антальи после тренировочных сборов, сообщила пресс-служба клуба.
Касьяненко не явился на рейс в Кишинев.
В «Черноморце» заявили, что осуждают тренера и уже проинформировали Министерство молодежи и спорта Украины о ситуации.
«Попытка адекватного диалога со стороны клуба была — в ответ столкнулись с непорядочностью человека. Однако клуб может повлиять на дальнейшую карьеру беглеца. Руководство ФК «Черноморец» инициировало процесс аннулирования Касьяненко тренерской лицензии», — говорится в сообщении.
Тренер работал в команде с начала 2022 года.
Sport.ua пишет, что Касьяненко собрался переехать с семьей в США.
В ноябре украинский Минспорт включил 304 лица, в том числе футболиста «Челси» Михаила Мудрика, в список спортсменов, нарушивших предписание вернуться в страну. Позднее этот список был удален.
Мобилизация и военное положение на Украине были введены сразу после начала российской военной операции. 7 февраля 2024-го Верховная рада одобрила в первом чтении ужесточение мобилизации, которое предусматривает среди прочего электронные повестки и ограничение доступа к консульским услугам за границей без военного билета.
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