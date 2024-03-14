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Тренер украинского «Черноморца» сбежал на сборах в Турции

Тренер украинского «Черноморца» Касьяненко сбежал на сборах в Турции
Игорь Касьяненко, работавший в одесской команде с начала 2022 года, не явился на рейс из Турции в Кишинев по окончании сборов. «Черноморец» назвал его поступок непорядочным и пообещал лишить тренерской лицензии
Игорь Касьяненко
Игорь Касьяненко (Фото: Телеграм-канал ФК «Черноморец» (Одесса))

Тренер по физподготовке одесского «Черноморца», уроженец Луганска Игорь Касьяненко не вернулся на Украину из турецкой Антальи после тренировочных сборов, сообщила пресс-служба клуба.

Касьяненко не явился на рейс в Кишинев.

В «Черноморце» заявили, что осуждают тренера и уже проинформировали Министерство молодежи и спорта Украины о ситуации.

«Попытка адекватного диалога со стороны клуба была — в ответ столкнулись с непорядочностью человека. Однако клуб может повлиять на дальнейшую карьеру беглеца. Руководство ФК «Черноморец» инициировало процесс аннулирования Касьяненко тренерской лицензии», — говорится в сообщении.

Тренер работал в команде с начала 2022 года.

Sport.ua пишет, что Касьяненко собрался переехать с семьей в США.

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В ноябре украинский Минспорт включил 304 лица, в том числе футболиста «Челси» Михаила Мудрика, в список спортсменов, нарушивших предписание вернуться в страну. Позднее этот список был удален.

Мобилизация и военное положение на Украине были введены сразу после начала российской военной операции. 7 февраля 2024-го Верховная рада одобрила в первом чтении ужесточение мобилизации, которое предусматривает среди прочего электронные повестки и ограничение доступа к консульским услугам за границей без военного билета.

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