Молодые украинские футболисты и тренеры будут обучаться в Италии

Молодые украинские футболисты и тренеры будут обучаться в Италии

Федерации футбола Украины и Италии подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках украинцы будут приезжать в тренировочные центры в Италии

Президент Федерации футбола Украины Андрей Шевченко (Фото: Claudio Villa / Getty Images)

Федерации футбола Украины (ФФУ) и Италии (FIGC) подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте ФФУ.

В рамках этого соглашения молодые украинские игроки и тренеры будут обучаться в Италии, в том числе на базе «Коверчано» во Флоренции, где расположена штаб-квартира FIGC.

Главой ФФУ является Андрей Шевченко, который много лет выступал за «Милан». «Италия всегда была для меня вторым домом, наполненным незабываемыми воспоминаниями. Я с нетерпением жду реализации общих проектов для развития украинского футбола», — сказал Шевченко.

Президент FIGC Габриэле Гравина заявил, что цель этого сотрудничества — гарантировать будущее украинского футбола. «С Андреем мы дружим в течение длительного времени, я желаю ему успешной работы для своей страны в его новой должности», — сказал он.

Шевченко занял пост главы ФФУ в конце января.