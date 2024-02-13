Молодые украинские футболисты и тренеры будут обучаться в Италии
Федерации футбола Украины (ФФУ) и Италии (FIGC) подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте ФФУ.
В рамках этого соглашения молодые украинские игроки и тренеры будут обучаться в Италии, в том числе на базе «Коверчано» во Флоренции, где расположена штаб-квартира FIGC.
Главой ФФУ является Андрей Шевченко, который много лет выступал за «Милан». «Италия всегда была для меня вторым домом, наполненным незабываемыми воспоминаниями. Я с нетерпением жду реализации общих проектов для развития украинского футбола», — сказал Шевченко.
Президент FIGC Габриэле Гравина заявил, что цель этого сотрудничества — гарантировать будущее украинского футбола. «С Андреем мы дружим в течение длительного времени, я желаю ему успешной работы для своей страны в его новой должности», — сказал он.
Шевченко занял пост главы ФФУ в конце января.
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