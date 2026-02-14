«Судьи съели баллы». Засудили ли Гуменника на Олимпиаде

Петр Гуменник занял шестое место на Олимпиаде-2026, исполнив в произвольной программе пять четверных прыжков. Засудили ли российского фигуриста — в материале «РБК Спорт»

Петр Гуменник (Фото: Joosep Martinson / Getty Images)

Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В сумме за короткую и произвольную программу 23-летний Гуменник получил 271,21 балла — его лучший результат в сезоне.

В своей программе россиянин в том числе исполнил пять четверных прыжков — флип, лутц, риттбергер, сальхов (в каскаде с тройным тулупом) и еще один сальхов (в каскаде с двумя двойными акселями).

При этом американский фигурист Илья Малинин, который дважды упал и сделал две «бабочки» в прокате, получил оценку за компоненты на Олимпиаде выше, чем Гуменник.

После пересмотре (GOE) судьи уменьшили Гуменнику оценку за технику. На вопрос, было ли это ожидаемо, фигурист заявил: «Я знаю, что там уменьшили. Но да, я ориентировался, конечно, не на российские старты, не на питерские, где мог 220 баллов набрать за произвольную. Ориентировался на выступление в Пекине, но все равно тут получил чуть меньше. Но это меня не расстроило, все-таки в первую очередь у меня задача была сделать все свои элементы», — сказал Гуменник.

Засудили ли Гуменника

Ирина Слуцкая, двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании

«Такого катания в мужском одиночном мы не видели очень давно. После того, что Петя сделал, — он герой. Он заслуживает всех наград, какие только есть. В той атмосфере со сменой музыки и в остальном — он сделал то, что должен был делать. Я считаю, что эта Олимпиада сложилась для Петра колоссальнейшим успехом. Дай бог, чтобы мы ехали дальше и выступали на международной арене. Петя готов на равных соревноваться с теми, кто сегодня на подиуме Олимпийских игр», — сказала Слуцкая.

Слуцкая отметила, что «изначально сыграло очень много факторов, которые, соответственно, работали против Гуменника».

«Первое — это рейтинг. Сейчас в любом случае любого фигуриста судьи видят на протяжении сезона. Соответственно, у каждого судьи есть свое представление и картинка о том, что может этот спортсмен, насколько он действительно высокого уровня и класса. У нас этого не было. На большой арене нас видели впервые. Соответственно, судьи даже не могли предположить, что у нас наконец-то есть мальчик, который достойно выступает и по уровню катания, и по владению прыжками в четыре оборота. Второе, конечно, он не оказался в разминке среди сильнейших. Оценки просто не дают тем разминкам, которые являются не сильнейшими. Ну и плюс еще наша политическая ситуация. Было бы какое-то чудо, если бы это случилось. То есть, если бы ему оставили те же баллы, которые изначально он набрал, он был бы второй», — заключила Слуцкая.

Даниил Глейхенгауз, заслуженный тренер России

«То, что мы видим в его распечатке, — не соответствует действительности. Я это могу сказать точно, потому что мы смотрели всех участников и то количество кьюшек (недокрута прыжка ровно в четверть оборота) и галок, которые ему поставили, остальным прощают. Плюс компоненты 80 баллов он получил при чистейшем прокате. У него не было ни дедакшенов (штраф, который вычитается из общей суммы баллов за исполнение программы. — РБК), ни степ-аутов (ошибка спортсмена, когда он спотыкается при приземлении во время прыжка и подставляет вторую ногу на лед. — РБК.). Он получил за компоненты 80. Великие спортсмены Илья Малинин и Адам Сяо Хим Фа за свои сорванные полностью программы получило компоненты выше, чем Петя. Это не совсем правильно, так не должно это работать. Очень жаль, но для меня Петя как минимум с медалью», — заявил Глейхенгауз в эфире Okko.

Илья Авербух, серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду и хореограф

«На самом деле все, кто только можно, говорят о том, что это достаточно хорошая и ожидаемая произвольная. Но не при таком неожиданном камнепаде, который был у ведущей тройки, и при таком отвратительном катании лидеров Петр должен был при честном судействе быть в тройке сегодня, безусловно. Поэтому, конечно, рады за его чистый прокат, но и грустно, потому что объективно для меня сегодня Петя должен был быть как минимум взять бронзу по общему результату. Не досчитались баллов? Объективно нам не хватило до третьего места всего три с половиной балла, поэтому, конечно, эти баллы были съедены оценками судей и так далее», — сказал Авербух «Советскому спорту».

Елена Чайковская, главный тренер сборной России по фигурному катанию

«Судьи Петру вообще ничего не дали. Он был первым по прокату, аристократизму, по широте катания, по раскрытию образа. Все прыжки сделал, великолепно катался, но произошел страшный казус — судьи не были готовы к встрече с Гуменником. Они просто его не знали, не видели четыре года, не слышали о нем, не работали с ним. Поэтому получилось то, что получилось. Судьи тут совсем ни при чем, они просто не знали, как быть с ним», — сказала Чайковская «Матч ТВ».

Александр Лакерник, почетный вице‑президент Международного союза конькобежцев (ISU)

«Сложно ответить на вопрос, недодали ли судьи баллов Гуменнику, потому что судьи оценивают компоненты, жюри, техническая бригада. Причем эта бригада смотрит в свою камеру, а не в камеру телевидения. Тут много составляющих, думаю, что судейство было объективным. А говорить про то, могли ли оценки быть где-то выше, просто нереально в данной системе судейства», — заявил Лакерник «Матч ТВ».

Дмитрий Песков, пресс‑секретарь президента России

«Я не специалист, но моя жена (олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. — РБК) говорит, что Петр вполне мог бы быть в тройке при ином отношении судей. Там много субъективности. В любом случае он большой молодец!» — цитирует Пескова «Чемпионат».