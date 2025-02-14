Лидер КХЛ крупно обыграл «Северсталь»

Ярославский «Локомотив» выиграл со счетом 5:1

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Ярославский «Локомотив» обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов (4-я минута), Андрей Сергеев (33), Егор Сурин (35), Рушан Рафиков (40) и Георгий Иванов (48). У проигравших отличился Иван Подшивалов (39).

Команда Игоря Никитина выиграла два последних матчах у череповчан с общим счетом 9:2.

«Локомотив» набрал 84 очка в 56 матчах и продолжает занимать первое место в турнирной таблице Западной конференции и всей КХЛ. «Северсталь» с 69 очками в 54 встречах расположилась на четвертой строчке.

«Локомотив» ранее первым в нынешнем сезоне обеспечил себе место в плей-офф.

В следующем матче «Локомотив» 16 февраля в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», «Северсталь» днем позже примет петербургский СКА.