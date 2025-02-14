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Лидер КХЛ крупно обыграл «Северсталь»

Лидер КХЛ «Локомотив» крупно обыграл «Северсталь»
Ярославский «Локомотив» выиграл со счетом 5:1
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Ярославский «Локомотив» обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов (4-я минута), Андрей Сергеев (33), Егор Сурин (35), Рушан Рафиков (40) и Георгий Иванов (48). У проигравших отличился Иван Подшивалов (39).

Команда Игоря Никитина выиграла два последних матчах у череповчан с общим счетом 9:2.

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«Локомотив» набрал 84 очка в 56 матчах и продолжает занимать первое место в турнирной таблице Западной конференции и всей КХЛ. «Северсталь» с 69 очками в 54 встречах расположилась на четвертой строчке.

«Локомотив» ранее первым в нынешнем сезоне обеспечил себе место в плей-офф.

В следующем матче «Локомотив» 16 февраля в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», «Северсталь» днем позже примет петербургский СКА.

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