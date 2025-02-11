«Трактор» вторым после «Локомотива» вышел в плей-офф КХЛ

Стал известен второй участник плей-офф КХЛ

Лидер Восточной конференции «Трактор» обеспечил себе путевку в первый раунд Кубка Гагарина. На прошлой неделе первым в плей-офф вышел ярославский «Локомотив»

Игроки «Трактора» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Челябинский «Трактор» вторым в нынешнем сезоне гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ.

Это определилось после домашнего поражения тольяттинской «Лады» от новосибирской «Сибири» со счетом 1:4.

«Трактор» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 76 очков в 55 матчах.

Первым место в плей-офф еще 6 февраля обеспечил себе ярославский «Локомотив», который занимает первое место в Западной конференции и всей КХЛ.

В сезоне 2012/13 «Трактор» доходил до финала Кубка Гагарина, в прошлом сезоне челябинцы уступили «Локомотиву» в 1/2 финала.