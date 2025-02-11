Стал известен второй участник плей-офф КХЛ
Челябинский «Трактор» вторым в нынешнем сезоне гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ.
Это определилось после домашнего поражения тольяттинской «Лады» от новосибирской «Сибири» со счетом 1:4.
«Трактор» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 76 очков в 55 матчах.
Первым место в плей-офф еще 6 февраля обеспечил себе ярославский «Локомотив», который занимает первое место в Западной конференции и всей КХЛ.
В сезоне 2012/13 «Трактор» доходил до финала Кубка Гагарина, в прошлом сезоне челябинцы уступили «Локомотиву» в 1/2 финала.
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