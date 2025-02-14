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Олимпиада-2026 ,  
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В Норвегии выступили против допуска российских фигуристов к отбору на ОИ

В Норвегии выступили против допуска российских фигуристов к отбору на Олимпиаду
Сюжет
Олимпиада-2026
Федерация фигурного катания Норвегия и еще несколько организаций в других странах намерены направить письмо с протестом в Международный союз конькобежцев
Действующая чемпионка России Аделия Петросян
Действующая чемпионка России Аделия Петросян (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Норвегия выступает против решения Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских спортсменов до участия в отборочных соревнованиях на Олимпиаду 2026 года. Об этом заявила президент Федерации фигурного катания Норвегии Мона Адольфсен, которую цитирует газета Aftenposten.

«Мы не были очень удивлены, что это произошло, но в то же время мы были удивлены, что ISU решил быть первым (кто допустил россиян). Мы абсолютно не одобряем это», — сказал Адольфсен.

Несколько федерацией собираются написать письмо c протестом в ISU. Адольфсен не уточнила, какие федерации присоединяться к норвежской. «Мы хотим иметь более широкий оппозиционный фронт против ISU, объединив больше стран. Мы и несколько других считаем печальным, что ISU берет на себя инициативу в принятии такого решения, особенно когда ни один другой зимний олимпийский вид спорта не сказал россиянам «да», — добавила она.

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На самом деле в зимних олимпийских видах в ски-альпинизме первыми позволили россиянам выступать в нейтральном статусе.

Международный союз конькобежцев (ISU) 20 декабря объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационном олимпийском турнире в нейтральном статусе. У них будет по одной квоте в каждом виде, список участников должен быть подан до конца февраля. Командный турнир на Олимпиаде россияне пропустят. До 28 февраля 2025 года Федерация фигурного катания на коньках России и Союз конькобежцев России должны подать список претендентов на нейтральных статус.

Квалификационный турнир на Олимпийские игры 2026 года для фигуристов пройдет в Пекине с 17 по 21 сентября.

Российские спортсмены были отстранены от соревнований ISU с 2022 года.

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