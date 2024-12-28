 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2026 ,  
0 

Дегтярев пообещал поддержку всем отобравшимся на Олимпиаду-2026 россиянам

Дегтярев: Минспорт и ОКР однозначно поддержат тех, кто поедет на Олимпиаду-2026
Сюжет
Олимпиада-2026
В зимних видах спорта допуск к квалификационным олимпийским соревнованиям россияне пока получили только в ски-альпинизме, фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press)

Министерство спорта и Олимпийский комитет России (ОКР) поддержат всех российских спортсменов, которые отберутся на Олимпиаду 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал министр спорта и президент ОКР Михаил Дегтярев.

«Самая сложная ситуация [у России] в зимних видах. Поэтому, конечно, те, кто отберутся, будут однозначно поддержаны Министерством спорта, Олимпийским комитетом России. Это 100%», — заявил Дегтярев.

Министр отметил, что бороться за попадание на Олимпиаду пока может малое количество российских спортсменов. «Это связано с тем, что отборы начинаются уже в ближайшее время, но не все федерации открылись», — добавил Дегтярев.

Российские фигуристы получили право поехать на Олимпиаду. Подробности
Спорт
Аделия Петросян

Международный союз конькобежцев (ISU), который проводит соревнования в фигурном катании, шорт‑треке и конькобежном спорте, 20 декабря объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационных турнирах к Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. Россияне получили по одной квоте в каждой дисциплине, при этом в командном турнире они выступить на Играх-2026 не смогут. Из зимних олимпийских видов спорта ранее только в ски-альпинизме российским атлетам разрешали выступать на международных соревнованиях.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Михаил Дегтярев нейтральный статус Олимпиада-2026 Олимпийский комитет России (ОКР)
Михаил Дегтярев фото

Михаил Дегтярев

политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
Материалы по теме
Кто из лыжников имеет лучшие шансы на поездку от России на Олимпиаду
Спорт
Российские лыжники выступили хуже норвежских за год до Олимпиады
Спорт
Сихарулидзе объяснил, как определят фигуристов для отбора на Олимпиаду
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
В Алтайском крае произошло массовое ДТП с участием 29 машинОбщество, 16:48
Кремль сообщил о дронах и работе ПВО перед падением самолета AZALПолитика, 16:39
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 16:37
Цифровой животновод: как информационные технологии меняют агропромОтрасли, 16:35
Как «цифра» и роботы меняют современную нефтегазовую промышленностьТренды, 16:34
Дегтярев пообещал поддержку всем отобравшимся на Олимпиаду-2026 россиянамСпорт, 16:29
Кремль сообщил о сотрудничестве с Азербайджаном по катастрофе в АктауПолитика, 16:27
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Членам семьи убитых под Тверью четырех детей оказали помощьОбщество, 16:24
Алиев пообещал прозрачное расследование катастрофы лайнера AZALПолитика, 16:21
Как генеративный искусственный интеллект оценивает бизнес-показателиРБК и СберАналитика, 16:09
В Европе начали блокировать каналы «РИА Новости» и «Известий» в TelegramПолитика, 16:03
Дегтярев сообщил о переговорах РФС о проведении матча со сборной ТурцииСпорт, 16:01
Росстат впервые оценил бедность «во всех ее проявлениях»Экономика, 16:00
Агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг ЭкспобанкаРБК Компании, 16:00