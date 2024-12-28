Дегтярев пообещал поддержку всем отобравшимся на Олимпиаду-2026 россиянам

Дегтярев: Минспорт и ОКР однозначно поддержат тех, кто поедет на Олимпиаду-2026

В зимних видах спорта допуск к квалификационным олимпийским соревнованиям россияне пока получили только в ски-альпинизме, фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке

Михаил Дегтярев (Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press)

Министерство спорта и Олимпийский комитет России (ОКР) поддержат всех российских спортсменов, которые отберутся на Олимпиаду 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал министр спорта и президент ОКР Михаил Дегтярев.

«Самая сложная ситуация [у России] в зимних видах. Поэтому, конечно, те, кто отберутся, будут однозначно поддержаны Министерством спорта, Олимпийским комитетом России. Это 100%», — заявил Дегтярев.

Министр отметил, что бороться за попадание на Олимпиаду пока может малое количество российских спортсменов. «Это связано с тем, что отборы начинаются уже в ближайшее время, но не все федерации открылись», — добавил Дегтярев.

Международный союз конькобежцев (ISU), который проводит соревнования в фигурном катании, шорт‑треке и конькобежном спорте, 20 декабря объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационных турнирах к Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. Россияне получили по одной квоте в каждой дисциплине, при этом в командном турнире они выступить на Играх-2026 не смогут. Из зимних олимпийских видов спорта ранее только в ски-альпинизме российским атлетам разрешали выступать на международных соревнованиях.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.