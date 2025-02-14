Фигуристы Худайбердиева и Базин опровергли сообщения о завершении карьеры

Чемпионы России 2023 года в танцах на льду заявили, что продолжают выступать и остаются членами сборной страны

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Чемпионы России по фигурному катанию 2023 года в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин заявили «Матч ТВ», что не собираются пока завершать карьеру.

Ранее 14 февраля ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что фигуристы решили завершить карьеру в конце сезона.

«Мы продолжаем кататься и выступать. Очень надеемся, что попадем на «Русский вызов». Заявления о завершении карьеры нет. Мы члены сборной команды страны. Источники иногда владеют той информацией, о которой нам самим даже неизвестно, поэтому не видим смысла комментировать слухи», — цитирует издание заявление фигуристов.

«Русский вызов» — турнир по шоу-программам, который в этом году пройдет в Санкт-Петербурге с 22 по 23 марта.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Худайбердиева и Базин пропустят финал Гран-при России, который стартует 14 февраля, по личным причинам.

На счету пары золото (2023), два серебра (2024, 2025) и бронза (2022) на чемпионатах России, четыре победы на этапах Гран-при России.