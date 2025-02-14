Агентства узнали об уходе фигуристов Худайбердиевой и Базина из спорта

Чемпионы России 2023 года в танцах на льду завершат карьеру по окончании нынешнего сезона, сообщают ТАСС и «РИА Новости»

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Чемпионы России по фигурному катанию 2023 года в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин решили завершить карьеру в конце сезона. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Худайбердиевой 22 года, Базину — 29. Вместе они выступают с 2020 года.

На счету пары золото (2023), два серебра (2024, 2025) и бронза (2022) на чемпионатах России, четыре победы на этапах Гран-при России.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Худайбердиева и Базин пропустят финал Гран-при России, который стартует 14 февраля, по личным причинам.

РБК обратился за комментариями к тренеру пары Александру Жулину.