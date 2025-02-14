Агентства узнали об уходе фигуристов Худайбердиевой и Базина из спорта
Чемпионы России по фигурному катанию 2023 года в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин решили завершить карьеру в конце сезона. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Худайбердиевой 22 года, Базину — 29. Вместе они выступают с 2020 года.
На счету пары золото (2023), два серебра (2024, 2025) и бронза (2022) на чемпионатах России, четыре победы на этапах Гран-при России.
Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Худайбердиева и Базин пропустят финал Гран-при России, который стартует 14 февраля, по личным причинам.
РБК обратился за комментариями к тренеру пары Александру Жулину.
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