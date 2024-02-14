Абаскаль объяснил, почему Промес остался в запасе на матч с «Кайратом»
Нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес не попал в стартовый состав на матч Зимнего кубка РПЛ с казахстанским «Кайратом» из‑за повреждения. Об этом в эфире «Матч ТВ» заявил главный тренер московского клуба Гильермо Абаскаль.
«После игры с «Шабаб Аль‑Ахли» у него было небольшое повреждение, он пропустил несколько тренировочных дней, поэтому Квинси не в стартовом составе. Посмотрим, сможем ли мы дать ему 45 минут, может, поменьше», — сказал Абаскаль.
Тренер добавил, что не будет давать комментарии относительно приговора футболисту по делу о контрабанде наркотиков. «Что касается личных дел, то они остаются личными делами, комментарии не даю», — отметил Абаскаль.
Суд Амстердама 14 февраля приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде через порт Антверпена двух партий кокаина общим весом более 1,3 т в 2020 году.
Матч с «Кайратом» в Абу-Даби начался в 19:30 мск. Промес начал игру на скамейке запасных.
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