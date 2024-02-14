Абаскаль объяснил травмой отсутствие Промеса в основе в матче с «Кайратом»

Абаскаль объяснил, почему Промес остался в запасе на матч с «Кайратом»

Главный тренер «Спартака» не стал комментировать приговор амстердамского суда футболисту за контрабанду наркотиков. Он сообщил, что Промес пропустил несколько тренировочных дней из-за повреждения, поэтому сейчас остался в запасе

Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес не попал в стартовый состав на матч Зимнего кубка РПЛ с казахстанским «Кайратом» из‑за повреждения. Об этом в эфире «Матч ТВ» заявил главный тренер московского клуба Гильермо Абаскаль.

«После игры с «Шабаб Аль‑Ахли» у него было небольшое повреждение, он пропустил несколько тренировочных дней, поэтому Квинси не в стартовом составе. Посмотрим, сможем ли мы дать ему 45 минут, может, поменьше», — сказал Абаскаль.

Тренер добавил, что не будет давать комментарии относительно приговора футболисту по делу о контрабанде наркотиков. «Что касается личных дел, то они остаются личными делами, комментарии не даю», — отметил Абаскаль.

Суд Амстердама 14 февраля приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде через порт Антверпена двух партий кокаина общим весом более 1,3 т в 2020 году.

Матч с «Кайратом» в Абу-Даби начался в 19:30 мск. Промес начал игру на скамейке запасных.