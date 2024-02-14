 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Абаскаль объяснил, почему Промес остался в запасе на матч с «Кайратом»

Абаскаль объяснил травмой отсутствие Промеса в основе в матче с «Кайратом»
Главный тренер «Спартака» не стал комментировать приговор амстердамского суда футболисту за контрабанду наркотиков. Он сообщил, что Промес пропустил несколько тренировочных дней из-за повреждения, поэтому сейчас остался в запасе
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес не попал в стартовый состав на матч Зимнего кубка РПЛ с казахстанским «Кайратом» из‑за повреждения. Об этом в эфире «Матч ТВ» заявил главный тренер московского клуба Гильермо Абаскаль.

«После игры с «Шабаб Аль‑Ахли» у него было небольшое повреждение, он пропустил несколько тренировочных дней, поэтому Квинси не в стартовом составе. Посмотрим, сможем ли мы дать ему 45 минут, может, поменьше», — сказал Абаскаль.

Тренер добавил, что не будет давать комментарии относительно приговора футболисту по делу о контрабанде наркотиков. «Что касается личных дел, то они остаются личными делами, комментарии не даю», — отметил Абаскаль.

Звезде «Спартака» дали шесть лет за 1,4 т кокаина. Что важно знать
Спорт
Квинси Промес

Суд Амстердама 14 февраля приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде через порт Антверпена двух партий кокаина общим весом более 1,3 т в 2020 году.

Матч с «Кайратом» в Абу-Даби начался в 19:30 мск. Промес начал игру на скамейке запасных.

Блогера Евгения Савина объявили в розыск

АвтоВАЗ вернул государству завод Nissan в Санкт-Петербурге

В США призвали отстранить от должности Джо Байдена из-за проблем со здоровьем

Набиуллина предложила распространить на кредиты «период охлаждения». Что это такое

В Госдепартаменте прокомментировали информацию о переговорах с Россией

Путин одобрил налоговые изменения для инвесторов. В чем их суть?

Российский чат-бот GigaChat сдал экзамен на врача на четверку

Назван самый модный цвет предстоящего сезона

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва Квинси Промес Гильермо Абаскаль
Материалы по теме
Юристы оценили риски экстрадиции Квинси Промеса в Нидерланды
Спорт
Квинси Промес обжалует приговор по делу о контрабанде наркотиков
Спорт
Промес приедет на матч с «Кайратом» в день приговора по делу о наркотиках
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 97,81 (-0,38) Инвестиции, 17:00 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+0,23) Инвестиции, 17:00
Николя Саркози сократили срок заключения Политика, 20:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:10
Мастер-спальня и кухня-ниша: в чем польза умных планировок РБК и ПИК, 20:06
Путин заявил о необходимости сменить подход к работе здравоохранения Политика, 20:04
Путин заявил, что Россия подошла к созданию вакцин от рака Политика, 20:01
Инфляция в России в январе составила 0,86% Экономика, 19:52
Украинской армии запретили закупать Pepsi, KitKat и Milky Way Политика, 19:42
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Абаскаль объяснил, почему Промес остался в запасе на матч с «Кайратом» Спорт, 19:41
Токаеву подарили копию меча основателя Катара Политика, 19:38
На Венском фестивале отменили концерт Курентзиса по просьбе украинки Политика, 19:32
Швейцарский бобслеист получил серьезные травмы после столкновения с бобом Спорт, 19:29
МИД назвал слухами сообщения о контактах России и США по Украине Политика, 19:26
Raiffeisen сообщил о планах продать белорусскую «дочку» инвестору из ОАЭ Финансы, 19:25
Какие услуги заказной разработки софта помогут сэкономить 40% издержек РБК и Softline, 19:22