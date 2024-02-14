Ученица Плющенко и призерка чемпионата России снялась со Спартакиады

Софья Муравьева не сможет выступить в Магнитогорске из-за болезни

Софья Муравьева (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Фигуристка Софья Муравьева, серебряная призерка последнего чемпионата России, из-за болезни не выступит на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске. Об этом 17-летняя спортсменка сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Дорогие болельщики, в связи с тем, что я не смогу участвовать на Спартакиаде, искренне сожалею и прошу прощения у всех, кто ждал меня на этом старте. На прошлой неделе я заболела и не смогла восстановиться», — написала Муравьева.

Муравьева тренируется у Евгения Плющенко. На счету спортсменки есть серебро и бронза на чемпионатах России, серебро чемпионата России по прыжкам, победа, два вторых и одно третье место на этапах Гран-при России.

Ранее со Спартакиады из-за болезни снялся двукратный призер чемпионатов России Петр Гуменник.

Соревнования по фигурному катанию в рамках Спартакиады состоятся с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.