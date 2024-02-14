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Ученица Плющенко и призерка чемпионата России снялась со Спартакиады

Ученица Плющенко и призерка чемпионата России Муравьева снялась со Спартакиады
Софья Муравьева не сможет выступить в Магнитогорске из-за болезни
Софья Муравьева
Софья Муравьева (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Фигуристка Софья Муравьева, серебряная призерка последнего чемпионата России, из-за болезни не выступит на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске. Об этом 17-летняя спортсменка сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Дорогие болельщики, в связи с тем, что я не смогу участвовать на Спартакиаде, искренне сожалею и прошу прощения у всех, кто ждал меня на этом старте. На прошлой неделе я заболела и не смогла восстановиться», — написала Муравьева.

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Муравьева тренируется у Евгения Плющенко. На счету спортсменки есть серебро и бронза на чемпионатах России, серебро чемпионата России по прыжкам, победа, два вторых и одно третье место на этапах Гран-при России.

Ранее со Спартакиады из-за болезни снялся двукратный призер чемпионатов России Петр Гуменник.

Соревнования по фигурному катанию в рамках Спартакиады состоятся с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Спартакиада Софья Муравьева
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