Ученица Плющенко и призерка чемпионата России снялась со Спартакиады
Фигуристка Софья Муравьева, серебряная призерка последнего чемпионата России, из-за болезни не выступит на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске. Об этом 17-летняя спортсменка сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
«Дорогие болельщики, в связи с тем, что я не смогу участвовать на Спартакиаде, искренне сожалею и прошу прощения у всех, кто ждал меня на этом старте. На прошлой неделе я заболела и не смогла восстановиться», — написала Муравьева.
Муравьева тренируется у Евгения Плющенко. На счету спортсменки есть серебро и бронза на чемпионатах России, серебро чемпионата России по прыжкам, победа, два вторых и одно третье место на этапах Гран-при России.
Ранее со Спартакиады из-за болезни снялся двукратный призер чемпионатов России Петр Гуменник.
Соревнования по фигурному катанию в рамках Спартакиады состоятся с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.
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