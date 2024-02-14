Один из лучших фигуристов России пропустит Спартакиаду из-за болезни
Фигурист Петр Гуменник из-за болезни не выступит на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Игорь Образцов.
«Мы не включили Петра в команду. Срок его восстановления после очень серьезной болезни не завершен», — сообщил Образцов.
Гуменник ранее перенес коронавирус и воспаление легких.
Соревнования по фигурному катанию в рамках Спартакиады состоятся с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.
Гуменнику 21 год, он является победителем серии Гран-при России, двукратным призером чемпионатов России. На последнем чемпионате страны он был третьим, уступив Евгению Семененко и Владиславу Дикиджи.
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