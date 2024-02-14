Один из лучших фигуристов России пропустит Спартакиаду из-за болезни

Двукратный призер чемпионатов России Петр Гуменник, который перенес коронавирус и воспаление легких, еще не успел полностью оправиться от болезни

Петр Гуменник (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Фигурист Петр Гуменник из-за болезни не выступит на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Игорь Образцов.

«Мы не включили Петра в команду. Срок его восстановления после очень серьезной болезни не завершен», — сообщил Образцов.

Гуменник ранее перенес коронавирус и воспаление легких.

Соревнования по фигурному катанию в рамках Спартакиады состоятся с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.

Гуменнику 21 год, он является победителем серии Гран-при России, двукратным призером чемпионатов России. На последнем чемпионате страны он был третьим, уступив Евгению Семененко и Владиславу Дикиджи.