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Один из лучших фигуристов России пропустит Спартакиаду из-за болезни

Призер чемпионата России фигурист Гуменник пропустит Спартакиаду из-за болезни
Двукратный призер чемпионатов России Петр Гуменник, который перенес коронавирус и воспаление легких, еще не успел полностью оправиться от болезни
Петр Гуменник
Петр Гуменник (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Фигурист Петр Гуменник из-за болезни не выступит на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Игорь Образцов.

«Мы не включили Петра в команду. Срок его восстановления после очень серьезной болезни не завершен», — сообщил Образцов.

Гуменник ранее перенес коронавирус и воспаление легких.

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Соревнования по фигурному катанию в рамках Спартакиады состоятся с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.

Гуменнику 21 год, он является победителем серии Гран-при России, двукратным призером чемпионатов России. На последнем чемпионате страны он был третьим, уступив Евгению Семененко и Владиславу Дикиджи.

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