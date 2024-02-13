Татьяна Тарасова сообщила, что не приедет на Спартакиаду из-за болезни
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала RT, что не поедет на соревнования фигуристов на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске из-за болезни.
«Причина — болезнь и почти полное отсутствие голоса», — сообщила Тарасова.
Соревнования по фигурному катанию в рамках Спартакиады состоятся с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.
Соревнования Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта проходят с 9 по 18 февраля в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, а также в Краснодарском и Красноярском краях.
На прошлой неделе самолет с Тарасовой и другими тренерами и журналистами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Саранске, куда они прилетели на первенство России. Никто не пострадал.
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