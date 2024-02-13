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Татьяна Тарасова сообщила, что не приедет на Спартакиаду из-за болезни

Тарасова не приедет на Спартакиаду из-за болезни: почти полностью пропал голос
Заслуженный тренер СССР рассказала, что у нее почти полностью пропал голос. Соревнования по фигурному катанию в рамках Спартакиады пройдут в Магнитогорске с 16 по 18 февраля
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала RT, что не поедет на соревнования фигуристов на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске из-за болезни.

«Причина — болезнь и почти полное отсутствие голоса», — сообщила Тарасова.

Соревнования по фигурному катанию в рамках Спартакиады состоятся с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.

Соревнования Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта проходят с 9 по 18 февраля в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, а также в Краснодарском и Красноярском краях.

На прошлой неделе самолет с Тарасовой и другими тренерами и журналистами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Саранске, куда они прилетели на первенство России. Никто не пострадал.

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фигурное катание Татьяна Тарасова Спартакиада
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