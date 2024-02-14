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Валиева не примет участия в весеннем туре команды Тутберидзе по России

Камила Валиева не примет участия в весеннем туре команды Тутберидзе по России
В команде Этери Тутберидзе не уточнили причины отсутствия Валиевой. После дисквалификация за нарушение антидопинговых правил фигуристка прекратила занятия с тренером
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Камила Валиева не примет участия в весеннем туре команды Этери Тутберидзе. Об этом сообщается в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) команды тренера.

«К сожалению, Камила Валиева не примет участие в весеннем туре команды Этери Тутберидзе. Дополнительная информация о составе будет опубликована заблаговременно для каждого города тура», — говорится в сообщении.

Весной шоу команды Тутберидзе запланировано во множестве российских городах, в том числе в Пензе, Челябинске, Новосибирске, Ярославле, Санкт-Петербурге и Москве.

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Камила Валиева

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Позднее стало известно, что Валиева прервала тренировки в группе Тутберидзе после вердикта CAS по ее допинговому деле. Спортсменка на время отстранения не имеет права тренироваться за государственные деньги. По этой причине она не могла продолжить заниматься с Тутберидзе на прежних условиях, отмечало «РИА Новости».

Тутберидзе говорила, что у нее нет вопросов к Валиевой, она уверена в ее чистоте и будет и дальше всячески поддерживать свою подопечную.

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фигурное катание Камила Валиева Этери Тутберидзе
Камила Валиева фото

Камила Валиева

фигуристка
26 апреля 2006 года
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