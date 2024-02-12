Навка допустила участие Валиевой в ее шоу
Олимпийская чемпионка Турина Татьяна Навка заявила «Матч ТВ», что считает возможным выступление отстраненной за допинг фигуристки Камилы Валиевой в ее шоу.
Валиева участвовала в шоу Навки «История любви Шахерезады» в прошлом году, ранее она также выступала в шоу Ильи Авербуха и Этери Тутберидзе. После дисквалификации Валиева прервала тренировки в группе Тутберидзе.
«Думаю, что [Валиева] сможет выступать в моих шоу. Ждем сейчас от ее команды полную расшифровку решений. Останется только понять, в какие даты и где она будет участвовать», — сказала Навка.
Валиеву дисквалифицировали на четыре года с 25 декабря 2021-го и лишили завоеванных с этой даты наград, среди которых были золото Олимпиады в командном турнире, победа на чемпионате Европы и три медали чемпионатов России.
Фигуристке 17 лет. Ранее «РИА Новости» писало, что Валиева на время отстранения не имеет права тренироваться за государственные деньги. По этой причине она не могла продолжить заниматься с Тутберидзе на прежних условиях.
В январе компания Навки сообщила, что в прошлом сезоне провела более 500 спектаклей на льду, которые посетили более 1,5 млн человек.
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