 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Навка допустила участие Валиевой в ее шоу

Навка: думаю, Валиева сможет выступать в моих шоу
Татьяна Навка сообщила, что ждет от команды Камилы Валиевой полную расшифровку решения CAS, после чего можно будет понять, в каких шоу можно задействовать фигуристку
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Олимпийская чемпионка Турина Татьяна Навка заявила «Матч ТВ», что считает возможным выступление отстраненной за допинг фигуристки Камилы Валиевой в ее шоу.

Валиева участвовала в шоу Навки «История любви Шахерезады» в прошлом году, ранее она также выступала в шоу Ильи Авербуха и Этери Тутберидзе. После дисквалификации Валиева прервала тренировки в группе Тутберидзе.

«Думаю, что [Валиева] сможет выступать в моих шоу. Ждем сейчас от ее команды полную расшифровку решений. Останется только понять, в какие даты и где она будет участвовать», — сказала Навка.

Роднина заявила, что Валиеву больше нельзя считать олимпийской чемпионкой
Спорт
Камила Валиева

Валиеву дисквалифицировали на четыре года с 25 декабря 2021-го и лишили завоеванных с этой даты наград, среди которых были золото Олимпиады в командном турнире, победа на чемпионате Европы и три медали чемпионатов России.

Фигуристке 17 лет. Ранее «РИА Новости» писало, что Валиева на время отстранения не имеет права тренироваться за государственные деньги. По этой причине она не могла продолжить заниматься с Тутберидзе на прежних условиях.

В январе компания Навки сообщила, что в прошлом сезоне провела более 500 спектаклей на льду, которые посетили более 1,5 млн человек.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой

Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией

В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов

Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro

Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы

Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео

Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг

МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности

Путин назвал размер инфляции в январе

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Татьяна Навка фигурное катание Камила Валиева
Материалы по теме
CAS опубликовал мотивировочную часть решения о дисквалификации Валиевой
Спорт
Экс-хореограф Тутберидзе заявил, что «кто-то сыпанул» Валиевой допинг
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 97,94 (-0,42) Инвестиции, 09 фев, 17:04 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 90,89 (-0,37) Инвестиции, 09 фев, 17:04
В суде объяснили претензии к Telegram-посту угрозой покушения на Чемезов Политика, 14:55
Увольте директора по маркетингу: 4 роковые ошибки в продвижении Pro, 14:54
Стали известны призовые турнира фигуристов по шоу-программам Спорт, 14:53
Чего хочет Тина и новый конфликт в семье Бекхэма. Топ реклам Супербоула Спорт, 14:51
США продадут Турции военную технику на $23 млрд после решения по Швеции Политика, 14:48
Дивидендный календарь — 2024: даты выплат по акциям российских компаний Инвестиции, 14:47
Надеждин подал иски в Верховный суд после отказа в регистрации кандидатом Политика, 14:46
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Зеленский продлил мобилизацию на Украине еще на 90 дней Политика, 14:28
«Решат, что я дурак»: почему важно уметь спрашивать и как этому научиться Pro, 14:25
Bloomberg узнал о перемещении китайских майнеров в Эфиопию Крипто, 14:11
Собчак словами «я выполнила все» возмутилась приговором о вымогательстве Политика, 14:11
Ассортимент и локализация: как изменился fashion-ретейл в России РБК и Яндекс, 14:05
Навка допустила участие Валиевой в ее шоу Спорт, 14:05
Кремль заявил о надежде на пересмотр подходов новым президентом Финляндии Политика, 14:03