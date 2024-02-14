Промес приедет со «Спартаком» на матч Зимнего Кубка после приговора о наркотиках

Промес приедет на матч с «Кайратом» в день приговора по делу о наркотиках

Решение об участии в матче будет принято главным тренером Гильермо Абаскалем перед матчем «Спартака» против «Кайрата» в рамках Зимнего Кубка

Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / Global look press)

Квинси Промес приедет с командой на заключительный матч Winline Зимний Кубок РПЛ, сообщили «РБК Спорт» два не связанных между собой источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, Промес прибудет на матч против «Кайрата» на стадион. Однако сыграет он или нет, решат перед игрой он и главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

Источники «РБК Спорт» отметили, что клуб не намерен пока вести переговоры о расторжении контракта, поскольку судебное дело в отношении футболиста не закрыто. «Для «Спартака» он очень важен и, естественно, клуб, вероятно, будет стараться сохранить его, пока это возможно, — и это очевидно правильное решение», — добавил один из собеседников, знакомых с ситуацией.

В среду суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде кокаина. Прокурор в конце января попросил приговорить Промеса к девяти годам тюрьмы по делу о контрабанде через порт Антверпена двух партий кокаина общим весом более 1,3 т в 2020 году.

По версии обвинения, Промес играл в деле «руководящую» роль. Для его предполагаемого соучастника и родственника Мэрилио В. (сестра его отца является бабушкой Промеса) прокурор просил восемь лет тюрьмы и штраф. В итоге он также получил шесть лет тюрьмы.

После приговора «Спартак» сообщил, что Промес собирается подать апелляцию на приговор по делу о контрабанде наркотиков. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе «красно-белых».

«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Спартак», а также к адвокату Промеса Роберту Малевичу.

Это не первое уголовное дело в отношении игрока. Летом прошлого года его приговорили в Нидерландах к полутора годам тюрьмы за то, что он ударил двоюродного брата ножом в ногу после ссоры на дне рождения. Футболист подал апелляцию на это решение. Также Промес должен будет выплатить компенсацию своему двоюродному брату, ее размер будет определен позднее.

Промес является лучшим бомбардиром чемпионата России среди легионеров. Он играл за «Спартак» в 2014–2018 годах и с 2021-го по сегодняшние дни. В текущем сезоне 32-летний футболист сыграл за «красно-белых» 21 матч, забил восемь голов и сделал восемь результативных передач.

В активе футболиста также 50 матчей (последний был летом 2021 года) за сборную Нидерландов и семь мячей.