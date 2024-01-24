В Нидерландах сообщили о попытке прокуратуры добиться экстрадиции Промеса
Прокуратура Нидерландов пыталась добиться экстрадиции нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, который проходит по делу о контрабанде наркотиков, но безуспешно. Об этом сообщил в X журналист Ad.nl Виктор Шильдкамп, который освещает начавшийся в амстердамском суде процесс.
В начале заседания адвокат Промеса заявил, что у футболиста есть «другие обязательства» — он находится на сборе в ОАЭ со «Спартаком».
Прокурор считает, что Промес и его дядя Мэрилио В. принадлежат к «большой сети преступников», причастной к ввозу в Нидерланды кокаина в 2020 году через порт Антверпена двумя партиями по 650 кг и 712 кг, одна из которых была перехвачена.
Прокурор выразил сожаления в связи с отсутствием Промеса в суде, поскольку тот мог бы прояснить подозрительные телефонные разговоры, которые прослушивала полиция. В одном из разговоров футболист якобы говорит об инвестициях в размере €75 тыс. в торговлю наркотиками. После изъятия партии кокаина Промес, по данным прокуратуры, в зашифрованном сообщении написал, что его прибыль «сократилась вдвое».
11 января прокуратура также сообщила, что подозревает Промеса в передаче €250 тыс. наркоторговцу Питу Вортелу в качестве компенсации за пропавшую в 2019 году партию в 400 кг кокаина. Суринамец отрицает связь с игроком «Спартака», хотя у него в телефоне нашли номер футболиста.
В среду, 24 января, перед судом предстал Мэрилио В. Он заявил о своей незначительной роли в деле о наркотиках (по его словам, с ним связались только за помощью в поиске двух человек для перевозки и он ничего не мог на этом заработать), не стал давать показания против Промеса, но сказал, что знал, что речь идет о кокаине.
Промес отрицает причастность к контрабанде наркотиков, его адвокат заявлял, что подозрительные сообщения отправлял не футболист.
Впервые о возможной причастности Промеса к контрабанде наркотиков стало известно в марте 2022 года.
В посольстве Нидерландов в ОАЭ сообщили «РИА Новости», что «Спартак» не обращался за консульской помощью в МИД Нидерландов.
В июне Промеса приговорили в Нидерландах к полутора годам тюрьмы за то, что он ударил двоюродного брата ножом в ногу после ссоры на дне рождения. Футболист подал апелляцию на приговор.
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