Минспорт рассказал, какие данные войдут в электронные паспорта атлетов
В Министерстве спорта России рассказали РБК, какие данные войдут в электронные паспорта атлетов, которые планируется ввести к 2027 году.
«Состав сведений, предполагаемых к включению в электронный паспорт спортсмена, включает в себя в том числе сведения о спортивной карьере, принадлежности к организации, в которой спортсмен осуществляет спортивную подготовку, прохождении этапов спортивной подготовки и достигнутых результатах, присвоенных спортивных званиях и спортивных разрядах, участии в сборных командах, а также историю участия в спортивных соревнованиях и спортивных достижениях», — сообщили в Минспорте.
В Минспорте добавили, что создание электронных паспортов спортсменов является одним из наиболее значимых направлений цифровой трансформации, обеспечивающих повышение эффективности спортивной подготовки и системы отбора талантливых спортсменов.
Премьер-министр Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о внедрении электронных паспортов спортсменов к 2027 году. Какие именно данные будут содержать эти документы, тогда не уточнялось.
Проект будет реализован в рамках цифровой трансформации физкультуры и спорта, которая также предусматривает возможность полного перехода на электронную запись детей в спортшколы через портал госуслуг, ускорение процесса присвоения спортивных званий и разрядов за счет цифровых технологий и включение всех спортивных организаций в единую цифровую среду к 2030 году.
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