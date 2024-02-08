Российским спортсменам решили сделать электронные паспорта
В России внедрят электронные паспорта спортсменов к 2027 году, сообщается на сайте кабмина.
Какие именно данные будут содержать эти документы, не уточняется. Но предполагается, что это «сделает более эффективным отбор талантливой молодежи и повысит эффективность спортивной подготовки».
Проект будет реализован в рамках цифровой трансформации физкультуры и спорта, которая также предусматривает возможность полного перехода на электронную запись детей в спортшколы через портал госуслуг, ускорение процесса присвоения спортивных званий и разрядов за счет цифровых технологий и включение всех спортивных организаций в единую цифровую среду к 2030 году.
РБК направил запрос в пресс-службу Министерства спорта.
Какие паспорта бывают у спортсменов
У представителей спорта высоких достижений есть «биологические паспорта» — электронные документы, в которых регистрируются измерения биологических маркеров спортсмена, его индивидуальные данные, история нахождения на значительных высотах над уровнем моря и применения медицинских препаратов. По динамике биомаркеров впоследствии можно отследить применение допинга или патологические изменения в организме.
В КХЛ ранее был реализован проект «медицинского паспорта» — электронного документа на специальном портале, который содержит всю необходимую информацию о здоровье хоккеиста.
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